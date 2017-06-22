Учителя музыки и ИЗО соберутся на единой площадке

Продолжается подготовка к республиканскому форуму учителей музыки и изобразительного искусства. Так, 20 июня члены Оргкомитета дали пресс-конференцию о ходе подготовки к предстоящему форуму. Собравшиеся наметили проблемы в преподавании предметов и обсудили способы их решения.

Первый заместитель министра образования и науки и председатель оргкомитета Феодосия Габышева рассказала о содержании музыкального и художественного образования и о ходе реализации проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все». «Мы хотим собрать на этом форуме профессионалов музыки и рисования, людей, кто непосредственно работает по данным направлениям. Нам надо обсудить и проанализировать сегодняшнее состояние, систематизировать что наработано и наметить наши перспективы», – отметила Феодосия Габышева.

Директор Октемского научно-образовательного центра Юрий Семенов обозначил важность проведения такого форума. В качестве аргумента он привел результаты международного фундаментального исследования. Как сообщил Юрий Семенов, в большинстве странах мира с 1991 года стратегия развития образования проводится в системе STEM (Science – наука, Technology – технология, Engineering – инженерия, Mathematics – математика). По результатам исследования выяснилось, что выпускники ведущих школ мира имеют большие способности к инженерно-техническим предметам, а творческий потенциал у них слабый. Страны, где упор делается на музыку, рисование, шахматы (Южная Корея, Финляндия и так далее) показали наивысшие результаты. Как отметил Юрий Семенов, по результатам данного исследования в республике был объявлен проект «Музыка для всех».

В рамках работы форума пройдут две летние школы. Первая – летние пленэры на лоне живой природы. Оргкомитетом форума объявлен конкурс «Природа, вдохновляющая нас», главным идеологом которого является директор Покровской художественной школы Александр Харитонов. Все победители этого конкурса примут участие в пленэре с 7 по 10 августа в селе Октемцы Хангаласского улуса. Также во время работы пленэра южнокорейские и якутские преподаватели будут обучать всех желающих детей рисованию.

Вторая летняя школа пройдет на базе Высшей школы музыки с 10 по 16 и с 16 по 26 августа. Здесь будут преподавать мэтры музыкального образования. Как отметила руководитель центра «Музыка для всех» Высшей школы музыки Ольга Харайбатова, в период с 10 по 15 августа создадут сводный детский оркестр из 200 детей: «Если погода позволит, мы выедем в Орто Дойду или в Ленские столбы и там на фоне природы сыграем оркестр из 200 детей. Будет очень зрелищно».

По информации преподавателя музыки Якутского педагогического колледжа Елены Лахно, учебное заведение ведет сбор методических материалов и публикаций учителей музыки и музыкальных руководителей для выпуска сборника. Также колледж готовит свои нотные издания, сборники духовых и инструментальных произведений, так как отмечается нехватка музыкального репертуара.

Покровская детская художественная школа проводит первый республиканский открытый конкурс детских пленэрных работ «Природа, вдохновляющая нас», где победители конкурса будут приглашены на Летнюю творческую школу «Академическая дача» с 11 по 13 августа 2017 года. Информация доступна на сайте «Рисуем все!». Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы на этом ресурсе. Директор Покровской художественной школы Александр Харитонов выразил обеспокоенность тем, что уроки рисования в детских садах ведутся воспитателями, а в начальной школе учителями начальных классов. Он отметил, что уроки рисования должны вести специалисты с художественным образованием. В связи с этим, Покровской детской художественной школой готовится методическое пособие для воспитателей детских садов с календарно-тематическим планом работы.

Напомним, форум учителей музыки и изобразительного искусства состоится с 13 по 15 августа и проводится по инициативе первого президента республики, государственного советника Михаила Николаева.

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