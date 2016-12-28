Ученые СВФУ разрабатывают подземные хранилища газа в условиях Арктики

Совместный проект группы ученых СВФУ и Института проблем нефти и газа Академии наук Якутии на тему «Повышение эффективности систем газоснабжения в Арктической зоне путем создания подземных хранилищ газа в гидратном состоянии» прошел в финал Skolkovo Petroleum Challenge по направлению «Транспортировка и хранение нефти и газа», сообщают в геологоразведочном факультете.

Совместный проект группы ученых СВФУ и Института проблем нефти и газа Академии наук Якутии на тему «Повышение эффективности систем газоснабжения в Арктической зоне путем создания подземных хранилищ газа в гидратном состоянии» прошел в финал Skolkovo Petroleum Challenge по направлению «Транспортировка и хранение нефти и газа», сообщают в геологоразведочном факультете.

Разработка направлена на решение проблемы автономного газоснабжения арктических поселков, сообщает заместитель заведующего кафедрой нефтегазового дела геологоразведочного факультета СВФУ Ринат Атласов.

«Благодаря новым наработкам можно раз в несколько лет завозить и сгружать запасы замороженных гидратов в хранилища, сооруженные в вечной мерзлоте вблизи поселков. Оттуда гидраты могут расходоваться по мере надобности для газоснабжения поселка. Срок их хранения практически не ограничен. При этом ничего, кроме пресной воды, не остаётся, что является эффективным экологичным решением», – поясняет Ринат Атласов.

В основу проекта легли исследования научного коллектива института проблем нефти и газа, рассказывает научный руководитель главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа Академии наук Якутии Эдуард Бондарев. «Недавно открытый эффект «самоконсервации» гидратов позволил иначе взглянуть на технологию транспорта и хранения газогидратов. Решаемые в проекте задачи имеют стратегическое влияние на множество отраслей», – отмечает ученый.

Skolkovo Petroleum Challenge 2016 – международный конкурс инновационных проектов по разработке и внедрению новых технологий для нефтегазовой отрасли. Итоги были подведены 21 декабря. Финалистами признаны компании «БТ СВАП», «Новые композитные технологии – разработки и коммерциализация», «Нанотехнологии для экологии», «Буровой инновационный сервис», «Цифровое кольцо», «НПО Пылеочистка», Научно-производственный центр «Технологии минеральных покрытий» и Самарский государственный технический университет.