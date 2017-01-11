Ученица Физико-технического лицея Ирина Иванова: «Экология – перспективная наука»

Фундаментальные и прикладные проекты юные исследователи Якутии представили в секциях конференции «Шаг в будущее», посвященных естественным, сельскохозяйственным и экономическим наукам. Профессор ЯГСХА, один из первых студентов Якутского государственного университета Афанасий Чугунов отметил, что дети начинают понимать значение сельского хозяйства в жизни якутян. Итоги конференции подвели 10 января.

«Питание – первая необходимость человека, и важно жить и заниматься наукой, чтобы обеспечить население качественной продукцией. В Якутии 96 агрошкол, их география обширна. Большинство докладов представили ученики этих образовательных учреждений», – отметил ученый. Он представил лауреатов секции – Максимилиана Максимова из Туора-Кюельской средней школы Таттинского улуса и Ирину Корякину из Белогорской гимназии Абыйского района.

Десятиклассница Физико-технического лицея имени В.П. Ларионова Ирина Иванова два года изучала тростник обыкновенный в районах города Якутска – ее научный проект признан лучшим в секции «Экологические науки». «Под руководством моего педагога Любови Мироновой я изучала структурные характеристики тростника в нескольких участках. Анализ материала позволил выявить, что вдоль берегов водоемов и в пригородах экологическая обстановка благополучнее, чем на территории города», – рассказала победитель конференции. Лицеист планирует связать будущую профессию со сферами экологии, химии и технологиями. «Экология – это наука о том, как защитить, сохранить природу, скоро это будет особенно актуально», – предполагает ученица.

Профессор Института естественных наук СВФУ Айталина Охлопкова отмечает, что тесная работа ученых с педагогами школ дает отличные результаты. «Победителем в секции химических наук стал 10-классник Городской классической гимназии Михаил Платонов: он представил физико-химический анализ лишайников Якутии и Алтая и определил, что якутские мхи и лишайники более насыщены биологически активными веществами. Его руководитель – педагог Лидия Широких – один из известных в республике наставников олимпиадников и исследователей, мы давно работаем с ней бок о бок», – поделилась ученый федерального университета.

Председатель блока, посвященного экономическим наукам, профессор Финансово-экономического института СВФУ Роман Ноговицын попросил исследователей и их руководителей не забывать о научной составляющей проектов.

«Из 26 работ большинство носят практический характер, ребята представили множество бизнес-планов. Понятно, что и школы, и сами дети хотят жить хорошо, зарабатывать, но не стоит забывать о науке. В следующем году хотелось бы видеть сильные именно с научной точки зрения проекты», – предложил руководитель секции.

Итоги республиканской конференции были подведены в 29 секциях, всего в научном форуме приняли участие более 1 000 юных исследователей – победителей региональных этапов. Лауреаты рекомендованы к участию в федеральных научных конференциях школьников.