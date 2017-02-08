У страха глаза велики, или Как родители в Якутске ЕГЭ сдавали

Главным нововведением 2016-2017 учебного года стала возможность прохождения родителями экзамена по русскому языку. Сегодня по всей России прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие около пятидесяти регионов. Якутия тоже не осталась в стороне.

«Такой единый информационный день мы проводим во второй раз. А нынче мы подключились ко всероссийской акции и очень довольны результатами, — объясняет директор Центра мониторинга качества образования министерства образования и науки республики Надежда Попова. – Желающих оказалось достаточно, сегодня пришли даже те, кто не заявил о своем участии заранее. Поскольку форма сдачи экзамена приближена к реальным и заявление нужно было написать загодя, мы вынуждены были отказать таким родителям. Наш центр не является пунктом сдачи ЕГЭ, поэтому в аудитории могут поместиться всего пятнадцать человек».

Кстати, из заявленных трое не подошли, так что сдавали экзамен по русскому языку 12 родителей. Все они сегодня испытали волнение и трепет, все-таки прошло столько лет после окончания школы, да и сдача испытаний в форме ЕГЭ для старшего поколения в новинку. Конечно, как всегда активными оказались женщины: бабушки и мамы. Впрочем, был и единственный мужчина.

Взрослые сдавали тест по русскому языку точно в таких же условиях, как и выпускники. Рамки металлоискателя, общественные наблюдатели, дежурные медики, гелевая ручка с паспортом и больше ничего, инструктаж перед работой – все, как обычно бывает у школьников. Разве что, экзамен длился всего 40 минут, а не положенных 3 часа 55 минут. Поэтому и заданий было меньше, но от этого было ничуть не легче.

«Моя внучка нынче заканчивает школу, поэтому я решила проверить на собственном опыте, что же это такое, — делится 65-летняя Виктория Корнилова. – Теперь я поняла, что ЕГЭ – это точно стресс, и сдать его не так-то просто. Хотя я была уверена в своих знаниях, все не смогла сделать, не хватило времени. Не понравилось то, что, на мой взгляд, объясняли все очень быстро. Возможно, это мое восприятие в силу возраста, но ведь и дети разные. А так огромное спасибо организаторам за то, что все так подробно и четко объяснили. Завтра у нас в классе состоится родительское собрание, на котором я все расскажу и поделюсь эмоциями».

Во время экзамена единственного мужчину удалили: он сумел пронести с собой сотовый телефон. Благодаря бдительности общественного наблюдателя это быстро выяснилось, и он не успел даже приступить к выполнению заданий.

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В целом экзамен прошел отлично. Родители все же справились с заданием в меру своих знаний и возможностей. Итоги они смогут узнать завтра.

По многочисленным просьбам взрослых Центр мониторинга качества образования решил провести еще один подобный экзамен весной. А какой предмет будут сдавать родители, пока неизвестно.

Журналист «Сахамедиа» также сдала ЕГЭ по русскому языку. Как все происходило и что испытали родители, подробно читайте 16 февраля в газете «Якутия».