У школьников Якутии появится свой технопарк

Якутия получит федеральную финансовую поддержку на развитие дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности. Об этом стало известно из протокола заседания комиссии по конкурсному отбору Министерства образования и науки Российской Федерации.

Субсидии предусмотрены на создание детских технопарков.

По информации Минобразования и науки республики, в Год дополнительного образования детей Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» инициирован проект «Детский техногородок «Юные якутяне».

Детский технопарк будет реализован на базе Малой академии наук и Ресурсного образовательного центра «Юные якутяне». Отметим, в 2016 году была проведена большая работа по разработке модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках федеральной целевой программы развития образования, таким образом, была создана репутация республики по качественной реализации проектов развития дополнительного образования.

Техногородок «Юные якутяне» станет территорией технического творчества детей и молодежи. Планируется реализация проектов в области микроэлектроники, радиоэлектроники, робототехники, авиамоделирования, судомоделирования, 3D-технологий; организация патриотического воспитания и допризывной подготовки, подготовка к национальным и международным соревнованиям по инженерным компетенциям JuniorSkills.

В декабре рабочая группа из республики презентовала его в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. ЮНЕСКО выразило готовность поддержать проект и оказать методическую и консультативную помощь в его реализации, отметив, что в будущем он может претендовать на статус центра ЮНЕСКО.