Целевое обучение: Томск готовит технические и медицинские кадры для Якутии

Министерство образования и науки Якутии продолжает экспресс-рубрику об обучении студентов за пределами республики в рамках целевой подготовки специалистов. Сегодня вниманию будущих студентов и их родителей ведомство представляет интервью с куратором студентов-якутян в городе Томске Оксаной Носовой. Оксана Валентиновна является ответственным секретарем отборочной комиссии Института природных ресурсов Томского политехнического университета и вот уже в течение пяти лет курирует студентов-якутян в Томске, где в настоящее время обучается около 200 студентов.

— Оксана Валентиновна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Знакомство с Якутией у меня состоялось с участия в проведении первой предметной олимпиады технических вузов в 2006 году. Олимпиада проводится в целях улучшения качества набора в высшие учебные заведения и как первый этап набора студентов, поэтому участие в таком мероприятии представителя вуза было важно и для университета. После этого участие в работе методической комиссии олимпиады и в работе республиканкой приемной комиссии стало традиционным.

С этого же года началось мое курирование студентов, обучающихся в Томском политехническом университете.

С 2012 года я являюсь представителем министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Якутии, а ныне министерства образования и науки, и теперь мной осуществляется курирование всех студентов, обучающихся в Томске по линии ведомства.

Кроме того, являюсь преподавателем кафедры «Геологии и разработки нефтяных месторождений» и осуществляю научное руководство студентов–якутян, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело»: выпускными квалификационными работами, написанием статей, докладов на конференциях, в том числе на конференциях, организуемых министерством.

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— На какие специальности учится большинство студентов из Якутии в вашем городе?

— В настоящее время в Томске по линии министерства обучается около 200 студентов. Обучение проводится в трех вузах: Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ), Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ).

Основными заказчиками специалистов-выпускников ТПУ являются министерства промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Государственный комитет по геологии и недропользованию. Республика богата природными ресурсами, поэтому промышленность Якутии ориентирована на поиски, разведку, добычу и обогащение сырья. В связи с этим, лидирующее место по количеству целевых мест (50%) занимает группа «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». В группу входят специальности, охватывающие весь процесс добычи полезных ископаемых и доведения их до момента глубокой переработки, потребность в которых при реализации инвестиционных проектов развития Южной и Западной Якутии, а в связи со строительством трубопровода «Сила Сибири», работодателями выпускников, которые поступили в 2014-2016 годы, является дочернее предприятие ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Томск».

ТУСУР готовит специалистов для различных предприятий в области IT и электроники, а также специалистов, которые смогут обеспечить автоматизацию технологических процессов и производств, информационную безопасность. Основными заказчиками является министерство связи и информационных технологий и министерство промышленности.

По заявкам Минобрнауки в СибГМУ обучаются студенты на трех факультетах: лечебном, педиатрическом и фармацевтическом.

На протяжении более десятка лет ежегодно выпускается 10-15 специалистов (интернов, ординаторов).

Целевая подготовка практических врачей, где заказчиками является министерство здравоохранения, а работодателем – конкретная больница или поликлиника является одним из путей решения кадрового дефицита, в том числе и на селе. Благодаря целевой подготовке эти выпускники распределяются по медицинским учреждениям, для которых их готовили целевым образом.

— Какие успехи нынешнего учебного года вы можете отметить?

— Хотелось бы отметить участие студентов в предметных олимпиадах, конференциях. Ряд из них были отмечены дипломами победителей.

Традиционно проводились и внеучебные мероприятия: мероприятия для первокурсников, Мисс Саха Томск, Новогодний бал, Фотоквест, Деловые игры и прочее.

День Республики в этом году был проведен в новом формате. Совместно с администрацией Томской области, а также с министерством культуры Якутия, РК «Факел» и общественной организацией студентов «Ситим» провели фестиваль якутского кино. В рамках фестиваля показывали не только якутские фильмы совершенно бесплатно для всех томичей, но и была возможность познакомиться с культурой республики поближе, так как программа мероприятия подразумевала концертную программу, мастер-классы (по игре на хомусе, национальные игры), выставку-продажу атрибутики, осуохай. В преддверии Дня победы были якутские фильмы на военную тематику.

В течение года ребята занимались в спортивных клубах, в танцевальном коллективе и вокалом.

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— Что они должны всегда помнить будущие первокурсники, чтобы адаптироваться в другом городе, добиться успехов в учебе? Что им нужно обязательно делать, как вести, как проявлять себя, в каких мероприятиях участвовать?

— Нужно откликаться на все призывы со стороны университетов, т.к. в университетах так же разрабатываются программы адаптации, а также на призывы куратора, активистов. Много мероприятий проводится для студентов-первокурсников. Нужно принимать в них участие и тогда станет понятно, как построить свою жизненную траекторию. Студенчество, безусловно, самый яркий период в жизни человека. И только от самого студента зависит, каким будет этот путь. Студенту покажут возможности, а как он ими воспользуется — зависит только от него. Студенты должны помнить, что не должны ни в коем случае молчать о своих проблемах. Всегда есть люди, которые помогут в них разобраться.

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