Три школьника из Якутии примут участие в Азиатской олимпиаде по физике

По итогам прошедшей в городе Казани Всероссийской олимпиады школьников по физике сформирован окончательный состав сборной России для участия в V Азиатской олимпиаде по физике (АФО-2017). В состав национальной команды впервые вошли сразу три школьника из Якутии.

В Якутии за право выступить на АФО-2017 боролись 56 школьников. По результатам республиканской дистанционной олимпиады и очного тура были отобраны трое: Игорь Сивцев и Виктор Решетников – ученики 11 класса Республиканского лицея-интерната с углубленным изучением отдельных предметов и Тимофей Торохов, ученик 11 класса Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Напомним, что АФО-2017 пройдет в городе Якутске с 1 по 9 мая. Мероприятие приурочено к 100-летию народного учителя CCCР Михаила Алексеева. В олимпиаде примут участие более 200 школьников из 25 стран.

На Азиатской олимпиаде по физике участникам предстоит пройти теоретические и экспериментальные туры. По итогам олимпиады будет сформирован новый рейтинг кандидатов на Международную олимпиаду по физике 2017, которая пройдет в Индонезии. Россия принимает участие в АФО с 2011 года.

Организаторами АФО-2017 выступают правительство Якутии, Московский физико-технический институт, Малая академия наук Якутии, международный комитет игр «Дети Азии».

Якутия готовится к проведению Азиатской физической олимпиады