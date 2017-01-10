ТОП-10 достижений Якутского колледжа технологии и дизайна

В Якутском колледже технологии и дизайна подвели итоги прошедшего года. 2016 год подарил учебному заведению множество ярких, запоминающихся, важных событий. Студенты, преподаватели, сотрудники колледжа смогли проявить себя в самых разнообразных сферах жизни: научной, образовательной, творческой.

Якутский колледж технологии и дизайна во второй раз вошел в ТОП-100 рейтинга независимого общественного совета конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования России». Директор удостоен звания «Директор года – 2016».

Решением Ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи ЯКТиД присвоено звание лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI в. Лига лидеров – 2016» в номинации «Лучшая организация среднего профессионального образования». Директору вручен знак «Эффективный руководитель-2016»

Успешное участие с выставкой и мастер-классом в Х Международном конгрессе-выставке «Global Education – Образование без границ».

Якутский колледж технологии и дизайна стал победителем по итогам конкурса среди профессиональных образовательных организаций РС (Я) на внедрение системы менеджмента качества.

В рамках реализации данного проекта в колледже с 5 по 8 декабря 2016 года прошли курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент качества образования и требования стандартов ИСО серии 9000» Организатор курсов: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Лектор: к.т.н., доцент кафедры Менеджмента систем качества Ященко Владимир Владимирович.

Преподаватель Каратаева Ирина Степановна стала победителем межрегионального профессионального конкурса «Грани мастерства» среди мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин в области изобразительного искусства.

Преподаватель Ноговицына Дария Михайловна – обладатель диплома победителя (Лучший дизайн-проект) I Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный Олень».

По итогам участия на Форуме научной молодежи «Шаг в будущее» обучающиеся Ньургустаана Гурьева – диплом 1 степени, диплом за 1 место в конкурсе на лучшую модель костюма; Матвеева Ирина – диплом 2 степени, диплом за 3 место в конкурсе на лучшую модель.

Обучающийся Андрей Шараборин завоевал диплом «За сохранение традиции техники исполнения» в номинации «Народные художественные ремесла и промыслы» по итогам Молодежных Дельфийских игр России в Тюменской области.

Обучающаяся Пелагея Дьяконова заняла 2 место по компетенции «Технология моды» по итогам полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) в Дальневосточном федеральном округе (апрель 2016 г., г.Хабаровск). Во Всероссийская олимпиаде профессионального мастерства Ирина Матвеева — 5 место, Дарья Устинова – 11 место.

В Год благоустройства в Республике Саха (Якутия) творческим коллективом из числа обучающихся и сотрудников ЯКТиД был инициирован и реализован проект по облагораживанию входной зоны здания колледжа. По итогам конкурса сквер получил название «Арт-сквер».