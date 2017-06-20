Технопарк «Якутия» приглашает на выставку Sakha Innovation

Технопарк «Якутия» приглашает жителей и гостей столицы посетить традиционную республиканскую выставку Sakha Innovation, которая пройдет в местности Ус Хатын 24 июня в рамках национального праздника «Ысыах Туймаады».

Выставка Sakha Innovation посвящена Дню и изобретателя и рационализатора РФ, демонстрирует новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики и откроет свои двери уже в четвертый раз, сообщают в технопарке «Якутия».

Основная цель выставки – создание республиканской площадки для популяризации инновационной деятельности, демонстрации передовых разработок, реализации проектов и программ взаимодействия между представителями науки, образования, реальным сектором экономики республики.

2017 год объявлен Годом экологии России, поэтому основная тематика выставки Sakha Innovation будет касаться сбережения природных ресурсов, энергоэффективных технологий, благоустройства территории, жилья.

На мероприятии будет разыгран Гран-при «Sakha innovation-2017», его обладатель получит памятный знак и диплом. Дипломы I, II и III степеней вручат победителям по решению жюри. Награды ожидают героев номинаций для школьников «Юный изобретатель», «Лучшее оформление экспозиции» и «Приз зрительских симпатий». По итогам выставки всем участникам вручается сертификат об участии в выставке «Sakha innovation-2017».

По решению оргкомитета участники выставки могут быть рекомендованы на участие в программах институтов инновационного развития, а также на участие в форуме-выставке «Открытые инновации 2017» в Москве и выставке 21-го московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Технопарк «Якутия» приглашает к участию предприятия и частные лица, которые имеют изобретательское, либо рационализаторское решение в виде прототипа, образца или опытной модели. Ознакомиться с подробной информацией о республиканской выставке «Sakha innovation – 2017», возможными форматами участия можно по телефону: 402074, 401993, или заполнить заявку на сайте www.tpykt.ru, электронная почта: otdelrr@gmail.com. Дата и место проведения: 24 июня с 10.00 до 18.00, местность Ус Хатын, площадка №23 – Технопарк «Якутия».