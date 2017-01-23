СВФУ запустил культурный проект «Бьется сердце»

Более 300 человек со всей Якутии прочитают роман якутского писателя Софрона Данилова «Бьется сердце» («Сүрэх тэбэрин тухары»). Организатором проекта «Бьется сердце» выступает Северо-Восточный федеральный университет.

Сегодня, 23 января, СВФУ запустил культурный проект – новый этап в популяризации чтения, начало которой положили читательские онлайн-проекты «Каренина. Живое издание» и «Чехов жив». Проект объединит национальную литературу, цифровые технологии, читателей в интернет-пространстве и представит творчество Софрона Данилова в новом цифровом формате, отмечает исполнительный директор проекта Валентина Дьяконова.

Организаторы уверены, что с помощью интернет-пространства получится активизировать читательский интерес к лучшим образцам национальной литературы. Кастинг по отбору чтецов пройдет со 2 по 5 февраля.

«3 марта во Всемирный день писателя на пяти площадках в Якутске, Мирном и Нерюнгри сотни людей будут читать произведение народного писателя Якутии Софрона Данилова «Бьется сердце». Наш выбор остановился на этом романе, так как он входит в перечень ста книг, рекомендованных студентам СВФУ программой «Читающий университет», и мы считаем, что роман в форме живого издания в интернете станет отличным подарком для республики в юбилейный год братьев Даниловых», – поясняет куратор.

Как сообщили организаторы, ожидается участие свыше 300 человек из разных уголков Якутии. Наблюдать за чтениями можно будет в прямой трансляции на официальном канале СВФУ в YouTube.

«В проекте могут принять участия все те, кто интересуется литературой и чтением:школьники, студенты, учителя, преподаватели, предприниматели, актеры, блогеры, писатели, музыканты, спортсмены, общественные деятели, политики и другие», – говорит Валентина Дьяконова.

Партнерами проекта выступают Муниципальный район «Горный улус», Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Центральная городская библиотека имени В.Г. Белинского, Национальная вещательная компания «НВК «Саха» и Мегафон.