СВФУ вошел в «золотую лигу» лучших университетов мира по преподаванию

По результатам международного рейтинга университетов Round University Ranking 2017 Северо-Восточный федеральный университет занял 544 место в мире. В российском рейтинге СВФУ расположился на 16 месте, заняв лидерские позиции среди федеральных университетов. Итоги были опубликованы 6 апреля.

В рейтинге университетов Round University Ranking 2017 всего приняло участие 763 вуза из 72 стран, в том числе 67 российских вузов. «Результаты международного рейтинга отражают достижения СВФУ по основным направлениям деятельности. Университет впервые принял участие в рейтинге Round University Ranking, и особенно отрадно, что начало получилось успешным», – отмечают в департаменте стратегического развития СВФУ.

Образовательные учреждения оценивались по четырем группам: по качеству преподавания и исследований, уровням интернационализации и финансовой устойчивости. В субрейтинге «Преподавание» университет имени Максима Аммосова занял 185 место в мире, войдя в «золотую лигу» лучших университетов мира (TOP 200).

«Исследования» и «Интернационализация» университета заняли 663 и 544 места в мире. «В России по данным субрейтингам СВФУ набрал довольно высокие позиции – 18 место по исследованиям и 17 место по интернационализации. Лучшие позиции у нас по показателям научно-исследовательской деятельности: по пункту «Нормализованное воздействие цитирований» – 429 место в мире, «Доля публикаций, выпущенных в соавторстве с зарубежными авторами» – 203 место», – информирует директор департамента стратегического развития Елена Афанасьева.

Рейтинговое агентство RUR – российское рейтинговое агентство, существующее с 2013 года. Агентство издает систему рейтингов университетов Round University Ranking и является официальным представителем британского международного рейтинга Times Higher Education на территории России и стран СНГ, а также оказывает консалтинговые услуги в области оценки университетов. Поставщиком данных для системы рейтингов RUR выступает международная компания Сlarivate Analytics.