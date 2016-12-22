СВФУ признан лучшим учредителем СМИ

Стали известны имена победителей и призеров ежегодного Всероссийского конкурса студенческой прессы «Хрустальная стрела». В номинации «Лучший учредитель» в тройку победителей вошел Северо-Восточный федеральный университет в лице ректора Евгении Михайловой.

СВФУ не первый раз участвует в конкурсе. В копилке университета – «хрустальные стрелы» за лучший интернет-сайт («Наш университет_онлайн») и лучшее средство массовой информации (газета «Наш университет). «Университет уделяет большое внимание своим медиапродуктам. Издания «Наш университет» и «Open. Открытый университет», а также веб-ресурс «Наш университет_онлайн» получают поддержку со стороны руководства вуза. Сотрудники редакции выезжают на стажировки, курсы повышения квалификации, а издания получают такой тираж, какой необходим для информирования студентов, сотрудников университета, просвещения читающей молодежи», – рассказывает главный редактор редакции новостей СВФУ Гаврил Семенов.

Руководитель оргкомитета конкурса Артур Савелов отметил, что в России интенсивно развивается вузовская журналистика, особенно электронные СМИ. «Конкуренция в конкурсе традиционно высока, но тем ощутимей вкус победы. Начиналась «Хрустальная стрела» как московский конкурс, но вот уже шестой год охватывает всю студенческую Россию, заняв лидерские позиции. Для молодых талантливых журналистов «Хрустальная стрела» – это возможность поверить в себя и импульс для дальнейшего роста», – говорит он.

В этом году на конкурсе представлено более 4 000 творческих работ со всех регионов России. Конкурс проводит Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России и Московский студенческий центр при поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи.