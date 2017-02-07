СВФУ: Целевое обучение требует ответственного подхода

О целевой форме обучения в учебных заведениях Якутии обсудили на круглом столе «Абитуриент целевого обучения» 6 февраля. Участниками встречи стали представители профильных министерств, высших учебных заведений, будущие абитуриенты и их родители, представители городских и республиканских школ.

От имени Северо-Восточного федерального университета выступила начальник центральной приемной комиссии Елизавета Ильина. «Перед выпускниками стоит сложная задача – выбрать профессию, которая соответствует их желанию и способностям. Важный и ответственный шаг – это выбор образовательного учреждения, который откроет для выпускников возможность получить качественное образование», – сказала она.

Она сообщила, что в 2016 году в СВФУ выросло количество студентов, принятых в рамках целевого набора – студентами вуза по данному договору смогли стать 351 студент, что составило 16,7% от общего количества бюджетных мест. Заказчиками выступают органы исполнительной и муниципальной власти, организации и предприятия, в уставном капитале которых имеется доля федерального, регионального, муниципального бюджетов. Прием заявок по предоставлению целевых мест проводится до 31 марта.

«Отдельные заказчики не желают прописывать условия социальной поддержки студентов – свои обязательства, сроки работы. Есть случаи, когда выпускники, принятые в рамках целевого приема, отказываются трудоустраиваться по направлению, прописанному в договоре», – подчеркнула она.

О мерах урегулирования договорных отношений рассказал первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Присяжный: «В 2016 году в рамках исполнения договоров по программам целевого обучения было возвращено 3,5 миллиона рублей. Нужно отметить, что министерство возвращает затраченные средства с лиц, которые не выдержали учебу, приняли решение изменить специальность, сменить вуз, бросили учебу или были отчислены за неуспеваемость. Важно чтобы поступающие владели информацией и со всей серьезностью подходили к вопросу своего обучения», – подчеркнул он.

На встрече приняли участие представители Якутской государственной сельскохозяйственной академии, Арктического государственного института культуры и искусств, Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта и филиала Сибирского государственного университета водного транспорта в городе Якутске.

Напомним, что прием документов в направления бакалавриата и специалитета в СВФУ стартует с 19 июня. В 2017 году университета имени Максима Аммосова представляет более 140 образовательных программ по 70 укрупненным направлениям.