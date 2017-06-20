СВФУ расширяет сотрудничество с китайскими вузами

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – участник XII Форума ректоров Ассоциации вузов Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) в Харбине. Вуз на форуме представили ректор Евгения Михайлова и директор Института Востока СВФУ Нюргун Максимов.

Темой форума, проходящего на базе китайского Северо-Восточного сельскохозяйственного университета, стала стратегия отношений между Россией и Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Об этом пишет пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

На пленарном заседании форума Евгения Михайлова выступила с докладом «Федеральный университет – интеллектуальная платформа для международной интеграции региона». Она рассказала о том, что 12 июня состоялось открытие представительства культуры, образования и бизнеса Республики Саха (Якутия) в городе Люйшунь – Порт-Артур. Соглашение с Даляньским университетом науки и технологий было утверждено представителями Медиа-группы «Ситим» и Корпорацией «Кайши» при поддержке СВФУ. «Представительство станет площадкой университета для проведения российско-китайских летних школ и базой для продвижения русского языка и культуры в провинции Ляонин», – заявила Евгения Михайлова.

Также на секционном заседании о расширении сотрудничества между китайско-российскими вузами и предприятиями Китая и России руководитель якутского вуза выступила модератором с российской стороны. В рамках форума состоялось подписание соглашений о межвузовском сотрудничестве с Хэйлунцзянским восточным университетом и Харбинским коммерческим университетом.

Кроме того, по итогам форума были избраны председатель и члены исполнительного комитета Ассоциации вузов – ректор Евгения Михайлова была избрана в исполнительный комитет Ассоциации от Якутии.

В СВФУ студенты из Китая обучаются по различным программам бакалавриата и магистратуры. На следующий учебный год планируется открытие совместной сетевой магистерской программы нефтегазового направления с китайским вузом. Кроме образовательных программ, также ведется сотрудничество в сфере интеллектуальных видов спорта – совместно с Педагогическим университетом Центрального Китая этим летом открывается первый российско-китайский лагерь.

Евгения Михайлова: Мы показываем высокие результаты благодаря работе всего трудового коллектива СВФУ