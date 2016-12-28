СВФУ приступил к реализации 37 проектов Второй якутской комплексной экспедиции

В Северо-Восточном федеральном университете состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «Вторая якутская комплексная экспедиция: начало пути». Ученые-исследователи СВФУ представили планы и доклады о проведенном анализе социально-экономического, медицинского и экологического состояния северных районов Якутии.

Как сообщил на пленарном заседании начальник управления – проректор по научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению СВФУ Константин Кривошапкин, федеральный университет участвует в выполнении комплексных исследований по всем направлениям. «Все 37 проектов, о которых мы заявили, уже начали свою работу. В этом году заключен договор с Сибирским отделением Российской академии наук об исполнении исследований. В 2017 году мы нацелены приступить к реализации», – говорит проректор.

Первым шагом реализации программы стало направление исследователей СВФУ в арктическую группу районов Якутии. «Чтобы иметь полную картину по здравоохранению, образованию и другим важным областям жизнедеятельности, важно, чтобы руководители проектов воочию увидели проблемы, которые имеются в республике и с которыми придется работать», – поясняет Константин Кривошапкин.

О биолого-экологических исследованиях в рамках Программы комплексных научных исследований Якутии рассказал директор института естественных наук Анатолий Николаев. «Мы должны составить полный обзор эколого-географического, лимнологического, ресурсно-народнохозяйственного состояния якутских озер, оценить состояние флоры и фауны, а также провести биоиндикацию арктических районов. Для того, чтобы сохранить первозданность нашего края, восстановить нарушенные территории, нам необходимо провести работы на местах», – считает Анатолий Алексеев.

Отличительной чертой развития образования в России стали его регионализация и муниципализация, обеспечение единого образовательного пространства в стране с учетом национальных, региональных особенностей, отметил директор Педагогического института СВФУ Алексей Голиков.

Он проинформировал о том, что с начала работы по реализации комплексных исследований, сотрудниками учебного подразделения проведен социологический опрос по всем районам Якутии, рассмотрены и изучены все имеющиеся статистические материалы. «Проведен анализ системы образования республики, начиная с дошкольного и начального школьного звена, заканчивая высшим образованием. Фронт работы большой. В следующем году мы планируем составить модели и сценарии развития системы образования Якутии», – поделился он.

Работа конференции продолжится по четырем секциям: повышение качества жизни населения, прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях меняющегося климата, обеспечение промышленной и энергетической безопасности Российской Федерации, а также обеспечение экономического развития.