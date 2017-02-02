СВФУ приглашает на экскурсии, лекции, семинары всех желающих

В Северо-Восточном федеральном университете 1 февраля стартовала Декада науки, приуроченная Дню российской науки.

Сегодня, 2 февраля, все желающие, в рамках мероприятия «День открытых дверей», могут посетить в лаборатории, научно-исследовательские центры, музеи вуза. Ученые и сотрудники проведут познавательные экскурсии, ответят на интересующие вопросы. С планом можно ознакомиться здесь.

4 февраля с 17:00 до 21:00 в Корпусе факультетов естественных наук СВФУ (КФЕН) состоится научно-популярное мероприятие «Ночь науки». Ее цель – ознакомление жителей и гостей столицы с разными направлениями учебных подразделений СВФУ, формирование интереса к научному поиску.

6 февраля для молодых ученых, исследователей и всех кто интересуется наукой пройдет семинар-тренинг «Научный фандрайзинг», где они смогут узнать, как получить грант на исследование, спонсорскую поддержку, как подготовить и подать заявку на финансирование исследований в национальные и международные фонды, познакомиться с единомышленниками или найти научного руководителя. Семинар пройдет в конференц-зале Научной библиотеки СВФУ, начало с 14:00. Далее с 16:00 начнется семинар «Научные публикации».

Научно-популярные лекции «Час науки» пройдут в корпусах УЛК, и КФЕН 11:00-18:00. Сотрудники учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» Клиники Медицинского института СВФУ расскажут в доступной форме о том, что такое генетический скрининг на наследственные болезни, для чего проводится данная процедура, объяснят какие заболевания входят в программу неонатального скрининга в России, какие причины и какова клиническая картина частных наследственных заболеваний жителей Якутии.

7 февраля пройдет презентация электронных серий научного журнала «Вестник СВФУ» в корпусах ГУК, МИ, КГФ, КФЕН. Начало в 14:00.

8 февраля в 11:00 состоится торжественное собрание, посвященное Дню российской науки в Зале заседаний Ученого совета СВФУ.

Декада науки СВФУ организована Управлением научно-исследовательских работ СВФУ. С подробным планом можно ознакомиться по ссылке.