СВФУ откроет новые магистерские программы с Университетом Ниццы

С 14 по 16 декабря делегаты Северо-Восточного федерального университета участвовали в семинаре-совещании по программам двойного дипломирования Высшего института экономики и менеджмента Университета Ниццы София Антиполис (Франция). В результате работы приняты новые решения по сотрудничеству якутского и французского университетов.

Как сообщает директор центра по сотрудничеству с франкоязычными странами Управления международных связей СВФУ Изабелла Борисова, Северо-Восточный федеральный университет продолжает в проекте международной академической мобильности (MIC) Erasmus+.

«Участие в этом проекте позволит студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям обучаться в семестровых и годовых стажировках за счет программы Erasmus+», – поясняет директор центра.

Между университетами была достигнута договоренность о создании совместной магистерской программы по экономике через участие в проекте «Развитие программ высшего образования (Capacity Building in Higher Education) Erasmus+». Об этом рассказал член делегации, директор Финансово-экономического института СВФУ Александр Кугаевский.

«Отрадно, что сотрудничество с вузом Франции переходит на новый уровень, мы приступим к разработке проекта совместной стипендии с Посольством Франции в России, для аспирантов-экономистов по обучению в программе PhD Университета Ниццы», – говорит директор учебного подразделения. В ходе семинара делегаты прошли обучение по пользованию электронной платформы Jalon. «Благодаря этой платформе наши студенты смогут использовать ее ресурсы в ходе реализации совместной программы двух дипломов по экономике», – объясняет директор ФЭИ.

Также в ходе визита подписан договор с приглашенным преподавателем Юридического факультета СВФУ, директором магистерской программы Университета Версаль Сэн Кантин ан Ивелин «Право окружающей среды» Жан Пьером Дезидери (Jean Pierre Desideri).

«Он совместно с кафедрой арктического права и права стран АТР юридического факультета будет разрабатывать новую совместную магистерскую программу», – подытожила Изабелла Борисова.