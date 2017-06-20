Студенты ЯИПК сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia

Студенты Якутского индустриально-педагогического колледжа с 12 по 17 июня сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба министерства образования и науки. Экзамен сдали 15 студентов, обучающиеся по профессии «Сварщик».

«Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в соответствии со стандартами WSR. Во время экзаменов студенты выполнили работу трех модулей. Уровень сложности заданий – высокий. В задание входит ручная и дуговая сварка с плавящимся покрытым электродом, полуавтоматическая сварка и аргоно-дуговая сварка», – прокомментировала заместитель директора по учебно-производственной работе ЯИПК Марианна Попова.

На площадке экзамена работали пять экспертов. Особенность демонстрационных экзаменов заключается в том, что экзамен принимают независимые эксперты из разных регионов. Главным экспертом выступил мастер производственного обучения из Северной Осетии Алан Губиев. Экспертами также выступают социальные партнеры-работодатели. Оценивал работу будущих сварщиков начальник цеха АО «ДСК» Алексей Тимошенко.

«Демонстрационный экзамен одновременно сдают по всей стране. По онлайн-трансляции можно прослеживать за ходом работы студентов, поэтому экзамен открытый. Требования для всех студентов по стране едины. Результаты работ студентов будут проверять в Агентстве стратегических инициатив в Москве», – сказал главный эксперт Алан Губиев.

Эксперт Алексей Тимошенко отметил, что требования стандартов ВСР серьезные. «Студент должен уметь читать чертеж, правильно выполнить заготовки к работе, соблюдать технику безопасности. Администрация колледжа основательно подготовилась к экзамену по новым требованиям», – комментирует эксперт. Один из постоянных социальных партнеров отметил, что у них работают выпускники колледжа. «Именно на таких экзаменах можно себе выбрать хорошего специалиста. Ребятам есть куда стремиться. Им необходимо побольше практики», – прокомментировал он далее.