Студенты университета выпускают сборники для слабовидящих

Студенты исторического факультета СВФУ подготовили цикл сборников о Якутии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов для слабовидящих. Первый том сборника вышел в конце декабре прошлого года, сообщают в учебном подразделении.

«На третьем курсе студенты исторического факультета сдают курсовые работы по истории Великой Отечественной войны. Идея создания учебного пособия для слабовидящих возникла именно из-за того, что для слабовидящих студентов мало информации на шрифте Брайля», – рассказывает доцент исторического факультета СВФУ Саргылана Атласова.

Сбор информации для учебного пособия стартовал в сентябре 2016 года. Материалы были перенесены на шрифт Брайля специалистами Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования. «Курсовые работы студентов факультета стали основой сборника. В пособии можно ознакомиться с информацией об участии якутян в Великой Отечественной войне, о сельскохозяйственной, промышленной и культурной деятельности республики, о высшем образовании», – говорит историк.

«Первый том пособия вышел в конце декабря, на данный момент идет работа по выпуску двух последних томов. В связи с тем, что публикация книг на шрифте Брайля технически трудоемка и сложна, тираж сборника составляет всего 3 экземпляра», – поясняет Саргылана Атласова.

Цикл сборников для слабовидящих о Якутии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов будет передан в Республиканскую библиотеку для слепых.