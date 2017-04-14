Студенты из Якутии – дипломанты всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского

Студенты учреждений среднего профессионального образования Якутии успешно выступили на II Всероссийской (ХVII Поволжской) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского.

Студентка Покровского колледжа Туйара Борисова заняла первое место в секции «Математическое моделирование и информатика» с темой проекта «Создание игры симулятора жизни студента для мобильных устройств на базе операционной системы Android с помощью программы construct 2». Всего в секции принимало участие 11 студентов из разных регионов страны.

Студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Сергей Ноговицын и студентка Мирнинского регионального технического колледжа Ульяна Бардухинова стали дипломантами второй степени, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Конференция прошла в городе Казани и охватывала работу 34 секций. Напомним, что четверо студентов из Якутии прошли отборочный тур по итогам Х Республиканской научно-практической конференции среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущую профессию».