Студенты из Казахстана будут учиться в Якутской сельхозакадемии

Десять студентов Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина сегодня прибыли в Якутск по программе международного студенческого обмена. «Первый день февраля запомнился гостеприимным приёмом якутян», — делятся казахские студенты, которые будут обучаться в стенах Якутской ГСХА.

Вновь прибывшие познакомились с руководством агровуза, также для них проведена обзорная экскурсия по Академии. В течение одного семестра студенты будут обучаться здесь.

Первый проректор Семен Плотников приветствовал гостей, рассказал им о направлениях подготовки и особенностях получения образования в агровузе, познакомил с проректорами. Стороны были рады воплощению идеи новой программы студенческого обмена между двумя агровузами разных республик.

Маулен Молдобеков, студент 3 курса факультета ветеринарной медицины Казахского агротехнического университета, отметил: «Очень рад, что, наконец, прилетел в Якутию. Думаю, студенческий обмен принесёт хороший вклад в развитие аграрного образования в целом. Нас очень тепло встретили, и мне здесь уже понравилось. Мы сильно устали, но, несмотря на это, впечатления только хорошие!»

Завтра их ждёт ознакомительная экскурсия по столице республики, а послезавтра – первый день учёбы в агровузе.

Напомним, десять студентов Якутской ГСХА сейчас уже проходят обучение в Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфуллина.

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