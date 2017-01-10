Студенты-хорошисты СВФУ могут перевестись на бюджетные места

В деканатах учебных подразделений Северо-Восточного федерального университета стартовал прием заявлений от студентов, желающих перевестись на бюджетные места, сообщают в Департаменте по обеспечению качества образования СВФУ. На бесплатное обучение могут претендовать хорошисты и отличники.

Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, сдавшие сессию на «хорошо» или «отлично», могут написать заявление о переводе на бюджетное обучение, говорит начальник отдела переводов и восстановлений Департамента по обеспечению качества образования СВФУ Варвара Матвеева.

«Если есть вакантные места, то приоритет будет у студентов, показавших хорошие результаты в учебе. Если имеется одно место, то в первую очередь будут учитываться индивидуальные успехи», – пояснила начальник отдела.

По информации департамента, заявки будут рассмотрены на заседании специальной комиссии. На вакантные места могут претендовать студенты-отличники, хорошисты, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также обучающиеся, имеющие родителей-инвалидов I группы.

Переведенные на бюджетные места студенты претендуют на все виды стипендий вуза: как академические, так и дополнительные, присуждаемые за особые успехи в творческой, спортивной, общественной и научной деятельности, а также именные и специальные поощрения. Заявление о переводе до 3 февраля принимают деканаты учебных подразделений СВФУ.