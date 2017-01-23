Студенты автодорожного техникума отдыхали в санатории Санкт-Петербурга

17 студентов Якутского автодорожного техникума прошли комплексное санаторное лечение в санатории «Сестрорецкий курорт», что на берегу Финского залива близ Санкт-Петербурга. Ежегодно техникум организует бесплатное санаторно-курортное лечение для студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей.

В течение 10 дней ребятам оказывали лечебно-оздоровительные процедуры под наблюдением высококвалифицированных врачей. Студенты каждый день занимались в зале ЛФК, оснащенном современными тренажерами, прошли курсы оздоровления в бассейне.

Руководители группы Лена Кириллина и Анна Ефимова организовали для ребят дополнительную культурную программу – экскурсии по Санкт-Петербургу. Студенты посетили Эрмитаж, Исаакиевский собор с действующим храмом, Екатерининский дворец, Кунсткамеру, крейсер «Аврору», Домик Петра I, а также достопримечательности под открытым небом.

«Очень понравились все без исключения процедуры — я ни одну не пропустил, также все экскурсии и прогулки по красивому городу. Десять дней быстро пролетели. Хотим выразить огромные слова благодарности нашему директору Валентине Гаврильевне и нашим руководителям Лене Николаевне и Анне Сергеевне. Это были самые незабываемые зимние каникулы!» — своими впечатлениями о лечении и отдыхе поделился Григорий Сивцев, студент Якутского автодорожного техникума.

Санкт-Петербург покорил сердца ребят – на родину они прилетели отдохнувшими, полными впечатлений и с твердым намерением вновь посетить этот прекрасный город.