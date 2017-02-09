Стартует второй Дальневосточный конкурс «Я-инженер»

Ставший уже традиционным конкурс на призы члена Совета Федерации Вячеслава Штырова среди школьников, студентов и работающих специалистов пройдет в 2017 году на территории всего Дальневосточного федерального округа.

Суть конкурса остается прежней – это выявление со школьной скамьи талантливых ребят, у которых кипит творческая техническая мысль, поддержка проектов студентов-инженеров и уже работающих специалистов, внедряющих на практике инженерные новаторские идеи.

Он пройдет по трем категориям: «Будущий инженер» (учащиеся 8-10 классов), «Молодой инженер» (студенты вузов и ссузов), «Профессиональный инженер» (молодые специалисты в возрасте до 35 лет, занятые на предприятиях инженерной работой). Конкурс проводится по следующим темам: строительная индустрия, добыча полезных ископаемых, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, связь, информационные технологии, инфраструктура, энергосбережение, медицинские технологии, аграрные технологии, технологии производства пищевых продуктов.

Дальневосточный конкурс «Я-инженер» состоится в три этапа. Первый – отборочный заочный. Все работы принимаются до 15 мая и должны быть направлены на электронную почту yaingenerkonkurs@mail.ru. Второй – отборочный очный: защита проектов среди победителей первого этапа по категории «Будущий инженер» состоится с 5 по 25 августа 2017 года на площадке смены «Я — Инженер» в детском лагере «Сосновый бор» в Якутске, а очная защита студентов и работающих инженеров — на площадке Дальневосточного молодежного образовательного форума «Синергия Севера» в июле.

Очная защита на третьем заключительном этапе пройдет в срок до 30 ноября. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке http://va-shtyrov.ru/cat/aktsenty/ya-inzhener

Оргкомитет конкурса рекомендует участников третьего этапа по категории «Будущий инженер» к заключению договоров о целевом обучении в вузах и ссузах, а студентов – к трудоустройству в компаниях, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа.

Идейный вдохновитель конкурса, член Совета Федерации Вячеслав Штыров, убежден, что нужно восстанавливать научно-инженерный потенциал страны и очень важно при этом привлечение общественности, особенно молодых людей, к проблематике инженерного дела и повышение статуса инженера. «Нужно привлечь ребят в профессию, сделать ее привлекательной и интересной, объяснить им перспективы роста. Ведь производство, инженерная специальность – это возможность для молодых людей получить интересную и хорошо оплачиваемую работу, а для страны – обрести квалифицированные кадры и обеспечить подъем производства. Вот с этой целью мы и проводим конкурс «Я-инженер»», — отмечает сенатор.