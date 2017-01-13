Старшеклассников Якутска приглашают в Школу журналистики

Соединение теории и практики – единственно верный метод обучения будущих работников СМИ, считают преподаватели Школы журналистики и фотографии СВФУ. Старшеклассники города Якутска, желающие попробовать себя в медиа, приглашаются на трехмесячные курсы.

Мотивация – все

Слушатели школы в течение семестра научатся писать тексты, снимать видеосюжеты и фотоработы, узнают, как работать на профессиональном уровне и опубликуют свои медиатексты в СМИ. Организаторами выступают редакция корпоративных медиа и кафедра журналистики СВФУ.

Участниками могут стать как старшеклассники города Якутска, так и студенты средних и высших учебных заведений. Слушателям предстоит готовить журналистские материалы – тексты, сюжеты и фотоработы в течение одного семестра, доводить свои работы до профессионального уровня, и, конечно, работать «в поле».

Главное требование к претендентам – искреннее желание обучиться новому, отмечают организаторы. Выпускники первого набора школы стали студентами первого курса отделения журналистики филологического факультета СВФУ. Те, кто постарше, работают общественными и штатными корреспондентами в редакциях.

Наставник направления «Текст: газетная и интернет-журналистика», обозреватель газеты «Ил Тумэн» Дмитрий Осипов отмечает, что в школе обучаются мотивированные люди – те, кто серьезно планирует связать свою жизнь с профессией журналиста.

Удобный формат

Редакция корпоративных медиа СВФУ несколько лет ведет профориентационную работу со школьниками: ежегодно проводится конкурс «Премия малой прессы в области детской и юношеской журналистики», в котором могут принять участие авторы школьных газет. Именно такие юные, но голодные на знания ученики являются аудиторией Школы журналистики.

«Новый формат работы – обучение группы школьников и студентов в течение года с прикрепленными наставниками – оправдал себя. Слушатели не только обучались теории, но и практиковались в реальной работе, выполняли задания, чтобы увидеть будущую профессию изнутри. По окончании школы они уже имеют базу публикаций, портфолио, которое можно предъявить при поступлении в вуз», – комментирует начальник Управления информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ Никита Аргылов.

Занятия проводятся по выходным – в субботу и воскресенье.

Легко в бою

Предлагается три курса подготовки: «Текст: газетная и интернет-журналистика», «Фотография: художественное фото и репортажная журналистика» и «Тележурналистика».

«Текст: газетная и интернет журналистика» – практическая мастерская, где участники совместно с куратором и практикующими журналистами создают востребованный медийный продукт. Участники курса готовят к выпуску тексты на заданную тему. Для этого они самостоятельно находят фактическую информацию, героев будущих материалов, пишут тексты под наставничеством куратора и редакторов, создают репортажи, статьи и интервью, которые соответствуют критериям редакций. Помимо практики в программе курса профильные лекции по стилистике, жанрам, форматам журналистики, смысловой структуре текста, психологии журналистики, обсуждение актуальных событий и проблем в форме дискуссий и бесед с интересными гостями и преподавателями.

Курс «Фотография: художественное фото и репортажная журналистика» нацелен, прежде всего, на практику и создание качественных фоторепортажей. Учебная программа будет складываться из самостоятельного профильного курса по фотографии, состоящего из воркшопов известных фотографов и фоторедакторов. Также будут проходить совместные лекции, семинары и мастер-классы с пишущими журналистами.

Слушатели курса «Тележурналистика» будут искать новые темы, исследовать новые тренды в рамках творческих лабораторий, научатся создавать новые телевизионные сюжеты, адаптировать популярные телеформаты. С помощью профессиональной телевизионной команды слушатели также будут готовить сюжеты. Немаловажна работа в проектных группах над созданием мультимедиаконтента (поиск темы, сценарий, подготовка съемки пилота, монтаж с графикой). Слушатели обучатся практическим универсальным навыкам, которыми должен обладать настоящий телевизионщик.

Заявки и вопросы можно направить на электронную почту организаторов: oredsvfu@mail.ru с пометкой «Курсы журналистики». WhatsApp: 89142992009

Подробнее о школе в группе VK: https://vk.com/school_journ

Время занятий: по субботам и воскресеньям в 14:00

Начало занятий: январь 2017 года

Стоимость — 70 рублей в час. Всего 5 000 рублей за три месяца.