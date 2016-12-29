Создание новых учебных мест: Минобразования и науки подводит итоги

В Министерстве образования и науки Якутии подвели итоги реализации за 2016 год государственной программы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы», утвержденной Указом Главы республики.

Средства на строительство, приобретение, реконструкцию, капитальный ремонт объектов выделяются из федерального, республиканского, местного бюджета и внебюджетных источников.

Всего по заявке республики получены и освоены в полном объеме федеральные субсидии в сумме 536 966,30 тыс.руб.

Деньги направлены:

— 404 631, 10 тыс.руб. – завершение строительства школы №18 на 350 учащихся в пос.Геологов Якутска и школы на 120 учащихся в Жулейском наслеге Таттинского улуса;

— 132 335,10 тыс.руб. – капитальный ремонт 14 объектов в шести муниципальных образованиях с созданием 952 дополнительных мест.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РС (Я).