Сотрудничество между СВФУ и корейским фондом Sooam Biotech продлено еще на пять лет

Северо-Восточный федеральный университет и фонд Sooam Biotech продолжат сотрудничество – стороны подписали соглашение о дальнейших совместных проектах и исследованиях на пять лет во время торжественной презентации клонированных щенят якутской охотничьей лайки.

Исследование проводится в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы. Ученые якутского университета рассказали о первых итогах совместной работы с зарубежными партнерами – с фондом Sooam Biotech. «Пять лет мы работаем с корейскими коллегами. За это время было проделано много работы, открыты и реализуются разные проекты», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории-«Музей мамонта» НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Семен Григорьев.

Профессор корейского института Sooam Biotech Хван Ву Сок и ректор СВФУ Евгения Михайлова подписали соглашение о дальнейшем партнерстве. Ученый сердечно приветствовал всех собравшихся словами признательности за теплый прием. «На сегодняшний день мы завершили только первый этап сотрудничества с якутским университетом. Мы со своей стороны будем стараться делать все, чтобы совместно с учеными СВФУ шаг за шагом добиваться дальнейших результатов», – заверил профессор.

В рамках торжественной церемонии общественности были представлены щенки Бэлэх и Кэрэчээнэ вместе со своими «донорами» – собаками, выступившими в роли объектов клонирования. Сотрудники СВФУ передали щенят в дар клубу любителей охотничьих собак «Байанай». Председатель клуба Юрий Борисов поблагодарил за проделанную работу якутских и корейских ученых и рассказал о важности возрождения породы аборигенной якутской лайки и ее ценности. «Это верные, спокойные и умные товарищи человека. Это уникальная порода, мы должны обязательно сохранить ее. Спасибо родному университету за это», – подчеркнул он.

Sooam Biotech является одним из мировых лидеров в области клонирования животных и изучения стволовых клеток. Специалисты этого научного центра первыми в мире сумели клонировать собаку и волка, осуществили межвидовое клонирование койота и собаки. Корейский институт на протяжении пяти лет является одним из основных зарубежных научных партнеров СВФУ.

Студенты и ученые СВФУ под руководством известного ученого, профессора Хванг Ву Сук обучаются технологиям клонирования и молекулярно-генетического анализа в корейском институте. К настоящему времени сторонами подписаны дополнительные соглашения к договору, в частности по изучению древних собак, пещерного льва и клонированию лесного бизона.

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