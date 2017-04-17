Школьники Якутии будут участвовать в экологической викторине

Министерство образования и науки Якутии приглашает школьников принять участие в заочной интерактивной экологической викторине.

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» проводит для учащихся с 5 по 11 класс заочную интерактивную «Экологическую викторину», посвященную Году экологии в Российской Федерации. Сроки проведения: с 17 апреля по 15 мая.

Принять участие в викторине можно, зайдя по ссылке с 17 по 30 апреля. Итоги будут подведены до 15 мая. Ознакомиться с ними можно будет на сайте министерства образования и науки Якутии.