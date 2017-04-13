Школьники попробовали себя в «звездной эстафете»

Центр технического творчества городского округа «город Якутск» ежегодно проводит конкурс «Звездная эстафета» среди учащихся школ, учреждений дополнительного образования. В этом году конкурс посвящен Году экологии в России.

В конкурсе приняли участие 98 учащихся из города Якутска, Усть-Алданского улуса и Кобяйского улуса.

На базе СОШ №1 учащиеся защитили работы по секциям: «Художественная» (20 художественных рисунков) и «Историческая» (6 исторических докладов и рефератов). В Центре технического творчества прошли две секции: «Литературно-журналистская» (21 литературных работ: сочинения, эссе, рассказы и авторские стихотворения) и секция «Социальная акция «Гагаринская лента» (5 видеороликов).

Жюри литературно-журналисткой секции отметили, что в этом году учащихся стало больше, много авторских стихотворений, появились фантастические рассказы, которые показывают заинтересованность темой космоса современной молодежи.

В научно-технической секции отметили интересные проекты, которые в будущем могут стать основой серьезных научных работ.

Учащиеся художественной секции представили рисунки по теме «Голубая моя планета – Земля», жюри отметило, что появились новые техники рисования такие, как пастель и художественная графика.

В исторической секции основательной работой стал доклад ученика Дюпсюнской средней общеобразовательной школы имени Ивана Жиркова Гаврила Алексеева с темой «Крылатая мечта – полет в космос. Иван Данилович Жирков – основатель музея космонавтики и авиации Якутии».

В этом году одним из новых направлений конкурса «Звездная эстафета» стала социальная акция «Гагаринская лента», которая прошла во многих школах города Якутска с вручением «Гагаринской ленты». Учащиеся школ города Якутска оформили работы в виде видеороликов и фоторепортажей с участием жителей города. Жюри порекомендовало акцию «Гагаринская лента» сделать ежегодной и традиционной в целях зарождения интереса детей к проблемам освоения космоса, углубления имеющихся знаний о нем, летчиках-космонавтах, судьбах видных ученых, научных достижениях, земляков, имеющих вклад в дело развития космической отрасли.

Победителям конкурса «Звездная эстафета» были вручены дипломы за подписью Владимира Титова – сопредседателя оргкомитета конкурса «Звездная эстафета», Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР.

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