Школьники из Якутии проведут научные эксперименты вместе с учеными Томского политеха

В Томский политехнический университет прибыли 23 ученика политехнического лицея Якутии, обучающиеся в профильном классе ТПУ «Ресурсоэффективные технологии в нефтегазовой промышленности». На этой неделе школьники знакомятся с лабораториями и научными разработками Томского политеха, а также и сами поучаствуют в увлекательных научных экспериментах вместе с учеными вуза.

В течение четырех дней ребята будут знакомиться с университетом и городом Томском. Научно-образовательные институты ТПУ проведут для абитуриентов мастер-классы, где ребята не только получат новые знания в технической сфере, но и попробуют самостоятельно провести эксперименты и поработать на лабораторном оборудовании.

«Ученые Института природных ресурсов расскажут ребятам, как искать нефть, как использовать квадрокоптер для выявления месторождений, в Энергетическом институте ребят ждет деловая игра «Энергосеть», в Институте социально-гуманитарных технологий — квест «Охота за инновациями». Также школьники посетят учебный полигон корпоративного института «Газпром трансгаз Томск», — рассказала организатор программы, ведущий инженер учебного отдела Института природных ресурсов Оксана Носова.

Ребята также познакомятся и со студенческой жизнью Томска. Студенты-волонтеры Томской региональной общественной организации молодежи Республики Саха (Якутии) «Ситим» проведут для них фотоквест по городу и деловую командную игру. Школьники посетят экскурсию по кампусу Томского политеха: осмотрят корпусы, общежития и спортивные объекты. Напомним, что студенческий городок ТПУ признан лучшим в России.

Проект «ТПУ открывает границы» направлен на привлечение в вуз талантливых абитуриентов. Ежегодно в нем участвуют школьники из разных регионов России и ближнего зарубежья. В этом году Томский политех уже посетили ребята из Астаны (Казахстан), Омска, Юрги, Таштагола (Кемеровская область). Участие в проекте принимают ученики 9-11 классов. Он реализуется в Томском политехе третий год. В прошлом году Томский политех принял в своих стенах более 1000 абитуриентов.