«Шаг в будущее»: База агрошкол помогает учащимся вести научные исследования по экономике

10 января подвели итоги работы секций XXI республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». Стали известны имена юниоров, ставших дипломантами первой, второй и третьей степени.

Ученица восьмого класса Кыллахской средней школы Олекминского района Ольга Анисимова стала бронзовым призером в секции «Исторические науки».

«Я впервые участвую в конференции, у себя на Олекме тоже завоевала третье место. Мой руководитель – Виктория Кузьмина. Я решила исследовать родословную своей семьи и восстановила имена предков до девятого поколения. В этом мне помогли рассказы отца, воспоминания родственников, которых сейчас нет, семейные предания. В архиве пока не работала, планирую продолжить свои исследования», – рассказала дипломант конференции.

Учащиеся Мегино-Алданской средней школы представили исследования в секциях, посвященных наукам о Земле и экономике. «Девятиклассница Лена Борисова представила тему об озерных гидронимах Северо-Востока Якутии и стала победителем секции «Науки о Земле», ее проект вызвал интерес экспертов», – рассказывает руководитель делегации, заместитель директора школы Татьяна Ордахова. По ее мнению, деятельность школы также может стать научной базой для юных исследователей.

«Мегино-Алданская школа – агропрофилированное учебное заведение, мы занимаемся растениеводством, выращиваем овощные и тепличные культуры. Работают теплица на 1 000 квадратных метров, круглогодичная оранжерея на 300 квадратных метров. Скоро в оранжерее будут высажены огурцы, урожай которых планируем получить уже в апреле. Ребята-участники конференции представили проект о формировании инфраструктуры в агропоселках в секции «Экономические науки», – рассказала заместитель директора.

На республиканском этапе научные проекты представили более 1 000 школьников из всей республики, их работы оценили около 300 экспертов – молодые ученые и профессора Северо-Восточного федерального университета. Итоги будут подведены по 29 секциям среди юниоров и старшеклассников. В рамках конференции также прошли олимпиады по математике, физике, информатике и инженерному делу.