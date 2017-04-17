Руководитель центра WorldSkills в Якутии: Нужно перестать надеяться на промышленные компании

По итогам отборочных соревнований 17 студентов из Якутии получили право участвовать в финале V национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в мае. О подготовке к соревнованиям рассказывает руководитель Регионального координационного центра WorldSkills в Якутии – директор Ресурсного центра развития профессионального образования Михаил Сивцев.

– Как готовятся сейчас студенты представить Якутию в Краснодаре?

– То, что мы смогли пробиться по 17 компетенциям из 32, по которым наши ребята принимали участие, является достаточно хорошим результатом. Но дальше будет сложнее, поскольку раньше они проходили отбор из общей массы, а сейчас они как чемпионы, и соревноваться придется с такими же лучшими в стране. Поэтому учебные заведения должны выстроить индивидуальный план подготовки, в том числе обратить особое внимание на психологическую подготовку студентов. Как показывает опыт, в том жестком накале, который царит во время чемпионата, студенты теряются, несмотря на свои хорошие практические навыки, как в спорте. Второй момент, это выполнение отдельных модулей конкурсного задания. Например, у нас был случай, когда конкурсантам попались работы по медным трубам. Наш студент, обучающийся на сантехника, теоретически знал, но на практике не работал.

– Насколько материально-техническая база в учебных заведениях позволяет готовить конкурентоспособных участников?

– По тем 17 компетенциям, по которым мы прошли в финал, материальная база вполне хорошая, персонал достаточно сильный. К сожалению, действующая модель образования выстроена так, что в учебных заведениях студентам преимущественно дают теорию, система финансирования практической части — обновление оборудования, приобретение сырья и расходников, на сегодняшний день несовершенна. WorldSkills построен таким образом, что оценка качества подготовки зависит в большей степени от практических умений, а не теоретических.

– Идут ли предприятия навстречу в подготовке по стандартам WorldSkills?

– В стране? Есть положительные примеры. В республике? К сожалению, пока нет! Есть учебные заведения, руководители которых смогли выстроить хорошие отношения с предприятиями. Как раз эти учебные заведения и показывают результаты. Например, Колледж потребительской кооперации очень тесно работает с предприятиями сервиса и питания, где все ребята проходят практическую подготовку. Мирнинский региональный техникум имеет давние отношения с «АЛРОСА». Где такие контакты налажены, там и качество подготовки выше. Как правило, на этих предприятиях с пониманием относятся к подготовке высококвалифицированных специалистов. Но есть и крупные компании, которые неохотно идут на встречу, поскольку имеют свои стратегии подготовки специалистов. Большая часть предприятий, с которыми мы работаем в основном являются представителями малого и среднего бизнеса.

– То есть главная цель предприятий – оказание услуг, отвечающим мировым требованиям?

– В России сейчас рост качества производства, сервиса, обслуживания. Возьмем, к примеру, туризм в Якутии. Мы имеем огромный потенциал в данном направлении. Чистые воздух и вода, дикая природа – бренды, которые привлекают туристов. Но когда они приезжают, в тот же Оймякон, мы им не можем приготовить нормальную пищу, предоставить хороший гостиничный сервис. Мы тепло относимся к гостям, но в то же время в обслуживании мы холодные. Не зря у нас на столах в ресторанах кнопки вызова официантов, а нормы сервисного блока строятся на принципе контакта с человеком. Официанты, обслуживающий персонал должны всегда тебя видеть и при малейшей необходимости подойти. У нас сейчас нужно ждать, нажать на кнопку и множество других неудобств. Это все отталкивает от нас человека, который приехал отдохнуть. Нам нужно развиваться и стремиться к комфорту.

– Какие перспективы у движения WorldSkills в Якутии?

– Движение получает активную поддержку в учебных заведениях. Но мы еще не успели полностью перейти на новую методику, а уже нужно думать о других вещах, надпрофессиональных компетенциях и навыках.

Мы готовим поваров, официантов, IT-специалистов, бухгалтеров, маркетологов и так далее. Пока мы их готовим по отдельности. Мало внимания уделяем надпрофессиональным компетенциям. Кто сказал, что тот же повар не должен мыслить системно, общаться с коллегами на разных языках, уметь выстраивать межотраслевую коммуникацию? Сейчас, уже на стадии учебы, мы должны как минимум объединить студентов различных специальностей для реализации совместных проектов.

Кроме того, мы столкнулись с тем, что местами рост подготовки кадров остановился. И проблема заключается в том, что с ребятами в некоторых направлениях работают люди, которые может быть в силу своего возраста или устаревшей системы подготовки не выступают проводниками современных трендов. Нам нужно формировать экспертов своего дела, как в учебных заведениях, так и на предприятиях.

– Если подводить итоги прошедших в Якутске отборочных соревнований WorldSkills Russia, какой эффект мы получили?

– Во-первых, мы улучшили в учебных заведениях материальную базу. По 16 компетенциям полностью приобретено оборудование согласно требованиям WorldSkills. Печи, парты, мойки, тренажеры. Во-вторых, в тех учебных заведениях, которые были задействованы на соревнованиях, мы, можно сказать, «прокачали» специалистов на тему WorldSkills. Те, кто готовит студентов, стали лучше разбираться в данном направлении. Ну и, пожалуй, главное то, что по итогам соревнований будут созданы Центры коллективного пользования. Мы комплектуем учебно-лабораторные классы по современным стандартам, которые станут постоянно действующим местом для практических занятий.

– Какой эффект для республики в целом?

– Нам нужно перестать надеяться на крупные промышленные компании. У них своя стратегия. Что нам положено по закону, к нам придет. Нельзя забывать, что весь мир переходит на более «экологичную» экономику. Сейчас нам нужно думать о развитии других отраслей экономики – туризм, сервис, местное производство, которые составят львиную долю доходной части нашего бюджета.

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