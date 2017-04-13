Рособрнадзор выпустил серию популярных брошюр об экзаменах и проверочных работах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила серию информационных брошюр для школьников, выпускников и их родителей, в популярной форме рассказывающих об особенностях и процедурах проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, Всероссийских проверочных работах (ВПР) и национальных исследованиях качества образования (НИКО).

«Рособрнадзор традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты прохождения государственной итоговой аттестации. Вооружившись необходимыми сведениями о том, что ждет их на экзамене, будущие участники ЕГЭ и ГИА-9, могут спокойней и уверенней подготовиться к экзаменам и в полной мере продемонстрировать свои знания. В этом году мы решили также детально рассказать о проведении национальных исследованиях качества образования и Всероссийских проверочных работ, которые предстоит написать миллионам школьников, чтобы ответить на вопросы, возникающие у учащихся, их родителей и учителей», — сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Первая книжка из серии знакомит будущих участников ЕГЭ с тем, как проводятся экзамены, правилами поведения во время ЕГЭ, особенностями экзаменов по различным предметам, рассказывает, как лучше организовать подготовку. Из нее выпускники также могут узнать о правилах подачи апелляций и что нужно учесть, поступая в вуз.

Брошюра о ЕГЭ для родителей и учителей рассказывает, как создать у ребенка правильный психологический настрой, помочь сориентироваться в информационных ресурсах и эффективнее выстроить процесс подготовки к экзаменам. Из нее родители также смогут узнать, как помочь своему ребенку правильно выбрать вуз и пройти процедуру зачисления.

Еще одна посвящена особенностям итоговой аттестации в 9 классах: сколько и какие предметы необходимо сдать, как проводятся экзамены, что важно учесть при подготовке к ГИА-9 и подаче заявлений, знакомит с содержанием экзаменационных работ, тем, как подать апелляцию и пересдать экзамен.

Четвертое издание серии рассказывает о НИКО и ВПР. Из нее можно узнать, как проводятся эти оценочные процедуры, для чего используются их результаты, какие выводы стоит сделать из них родителям и педагогам, чтобы оптимальным образом выстроить образовательную траекторию ребенка.

Первыми читателями информационных брошюр стали посетители открывшегося сегодня Московского международного салона образования (ММСО), которые могут их получить на стенде Рособрнадзора. С электронными версиями брошюр можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора.

Издания могут быть использованы органами управления образованием и средствами массовой информации для информирования всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.