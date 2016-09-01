Родителей призвали быть примером для детей в ведении здорового образа жизни

На торжественной линейке 1 сентября в школе №2 г. Якутска выступил руководитель управления Госалкогольконтроля республики Матвей Лыткин. Он также встретился с родителями первоклассников.

«1 сентября – это начало новой жизни для школьников, — отметил руководитель ведомства. – Я хочу от имени руководства республики поздравить вас с Дней знаний!»

Матвей Лыткин подчеркнул, что сохранение естественной трезвости детей – это приоритет республиканской антиалкогольной политики. Поэтому в школах города будут проводиться уроки трезвого образа жизни и культуры здоровья. Также руководитель управления Госалкогольконтроля подарил школьной библиотеке книги и диски о преимуществах здорового образа жизни.

После торжественной линейки родители первоклассников встретились с Юлией Степановой, автором программы проведения уроков трезвости. Она вкратце рассказала о своей программе и о методике ее преподавания.

«От отношения родителей к алкоголю и табаку зависит, будет ли ребенок в будущем пить или курить. — отметила Юлия Сергеевна. – Вы – пример для своих детей. И от вас зависит, будет он положительным или отрицательным».

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