Республика выделила почти четыре миллиона рублей УФСИН на профобучение заключенных

В этом году УФСИН на профессиональную подготовку осужденных правительством республики выделено 3 миллиона 881 тысяча рублей. Порядок организации профессионального обучения и освоения денежных средств обсудили врио заместителя начальника УФСИН по Якутии Леонид Слобожанинов и замминистра образования и науки республики Андрей Попов.

На встрече сторонами была достигнута договоренность о подготовке Управлением ФСИН заявки с указанием потребности пенитенциарных учреждений в рабочих специальностях, а минобрнауки региона определит перечень образовательных организаций, которые примут участие в конкурсных торгах на право осуществления преподавательской деятельности в исправительных учреждениях.

Леонид Слобожанинов отметил, что благодаря государственной республиканской программе содействия уголовно-исполнительной системе в территориальном органе удается дополнительно обучить осужденных востребованным специальностям, организовать их трудоустройство на производстве исправительных учреждений, а также свести к минимуму количество граждан, освобождающихся из мест лишения свободы без профессии.

Андрей Попов подчеркнул, что со стороны министерства все необходимые процедуры будут выполнены в срок, а также поблагодарил руководство УФСИН за проводимую работу по профессиональному обучению осужденных, отметив острую нехватку на рынке труда республики квалифицированных кадров по рабочим специальностям.