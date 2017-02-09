Работникам среднего профобразования Якутии представили приоритетный проект

Прорыв в среднем профессиональном образовании Якутии должен обеспечить мега-проект «Рабочие кадры для передовых технологий», в котором объединены 3 проекта. Доклад об этом на февральском совещании работников образования и науки Якутии представил заместитель министра образования и науки Андрей Попов.

Андрей Анатольевич в своем выступлении отметил, что 3 проекта, которые и должны обеспечить прорыв в СПО, это и апробация Регстандарта кадрового обеспечения промышленного роста, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50, а также развитие движения Ворлдскиллс Россия в Республике Саха(Якутия).

Ключевыми показателями проекта к 2020 году Андрей Попов назвал численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (500 человек) и долю профессиональных образовательных организаций, ведущих подготовку по ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС – 50%.

Модераторами сессии выступили Лена Стручкова, заместитель руководителя отдела среднего профессионального образования Минобрнауки, и Иннокентий Оконешников, заместитель директора Института развития профессионального образования Якутии.

Основная деятельность в ходе мероприятия была организована в формате дискуссионных площадок. Участники сессии обсуждали апробацию Регстандарта кадрового обеспечения промышленного роста, внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями, проведение демонстрационного экзамена как формы проведения ГИА.

В работе площадок в качестве экспертов принимали участие Владимир Блинов, руководитель Центра профессионального образования и систем квалификации Федерального института развития образования (г. Москва), Владимир Членов, президент Торгово-промышленной палаты Якутии, Роман Солодухин и руководитель Департамента проектного управления Администрации Главы и Правительства республики , представители Госкомзанятости РС(Я) и СВФУ им. М.К. Аммосова.

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На площадках были представлены опыт работы Алданского политехнического техникума, Якутского индустриально-педагогического колледжа и опыт проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты квалификационных работ в форме демонстрационного экзамена.

В работе сессии приняли участие более 80 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Якутии, представители Института развития профессионального образования, Регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия по республике, а также сотрудники Минобразования и науки.