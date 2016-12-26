Работа студента СВФУ признана лучшей

В финале конкурсе-премии в сфере экологии и энергосбережения Всероссийского молодежного научного конгресса «Россия. Экология. Энергосбережение» студент третьего курса СВФУ Николай Местников завевал первое место в номинации «Экология и энергосбережение в сфере возобновляемых источников энергии». Итоги конкурса проводились с 16 по 17 декабря в Инновационном центре «Сколково».

Третьекурсник Физико-технического института СВФУ Николай Местников представил проект «Актуальность эксплуатации малых гидроэлектростанций при комбинации с солнечными электростанциями в условиях Крайнего Севера».

«Строительство малых гидроэлектростанций в северных районах Якутии, значительно снизит затраты на топливо для дизельных электростанций используемых в настоящее время. Для стабильности энергоснабжения населенных пунктов, также необходимо использование солнечной энергии», – объясняет будущий энергетик.

Он сообщил, что идея создания работы пришла к нему во время прохождения практики в компании «Сахаэнерго».«Перед тем как приступить к разработке я изучил различную статистику и документацию по энергоснабжению северных районов. С первым прообразом данного проекта я участвовал в различных конференциях и конкурсах, где становился призером. В данной работе я учел советы, рецензии, рекомендации жюри и экспертов», – делится студент.

Подведение итогов конкурса-премии «Мой вклад в будущее» стало основным мероприятием конгресса «Россия. Экология. Энергосбережение». Заявки для участия в конкурсе были направлены более 20 высших учебных заведений России. Конкурсные работы финалистов оценивались по четырем основным номинациям: экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности, в строительстве и жилищно-коммунальное хозяйстве, в сфере возобновляемых источников электроэнергии и в электроэнергетике.