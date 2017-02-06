Михаил Присяжный: 2016 год был сложным для системы профессионального образования

В Якутске на совещании работников образования и науки состоялся публичный отчет, на котором подвели итоги 2016 года.

«Этот год для системы профессионального образования и науки был сложным. На новый уровень выходит Академия наук РС(Я), утверждена дорожная карта на следующий период, начата реализация комплексных научных исследований к 100-летию Якутской АССР. Серьезные изменения произошли в дополнительном образовании, подготовке управленческих кадров. Институт управления при главе Якутии был преобразован в Высшую школу инновационного менеджмента, через которую внедряется проектное управление, идет подготовка кадров на уровне муниципалитетов, министерств и ведомств», — рассказал ЯСИА заместитель министра образования Михаил Присяжный.

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На развитие профессионального образования в 2016 году в бюджете было заложено 3 523 355 тыс. рублей, дополнительно в течение года изыскано 68 443 тыс. рублей. По итогам года исполнение программы составило 99,5%. На развитие кадрового потенциала в 2016 году выделено 39,3 млн рублей, исполнение составило 99%.

По словам Присяжного, для высшего образования год тоже оказался нелегким. «В республике закрылись несколько филиалов центральных вузов, были отозваны аккредитации у ряда образовательных учреждений. В связи с этим решался вопрос распределения студентов, для чего использовалась система целевой подготовки, также помогли партнерские связи с вузами Сибири и Дальнего Востока», — отметил он.

На научно-техническое развитие в 2016 году направлено 328,626 млн. руб. за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактическое освоение средств составило 522,736 млн. руб. (159,1%).