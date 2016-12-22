Профессору-исследователю Гавриилу Угарову присвоено звание Почетного ветерана СВФУ

Ряды почетных ветеранов Северо-Восточного федерального университета пополнил профессор-исследователь института естественных наук Гавриил Угаров. Звание за многолетнюю плодотворную деятельность присуждено во время заседания Ученого совета СВФУ сегодня, 22 декабря.

Ректор СВФУ Евгения Михайлова отметила, что Гавриил Угаров представляет не только федеральный университет, но и является брендом республики – якутским Дедом Морозом Эhээ Дьыл. «Сейчас идет голосование на определение настоящего Деда Мороза Якутии. Нужно выбрать между Чысхааном и Эhээ Дьыл. Прошу поддержать нашего профессора», – призвала ректор

«Звание – это оценка моей многолетней исследовательской и преподавательской деятельности. Все мои результаты были достигнуты благодаря поддержке университета», – отметил Гавриил Угаров. «Я работаю 40 лет в университете. Сейчас думаю продолжить работу по продвижению на всероссийский и мировой уровень бренда Эhээ Дьыл и биологического термометра со шкалой Угарова», – поделился профессор.

Гавриил Спиридонович Угаров – доктор биологических наук, профессор, член Союза Международного сообщества писательских союзов, член Союза журналистов РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Отличник просвещения РФ, Заслуженный работник культуры РС(Я), Почетный гражданин села Сургуулук Верхневилюйкого улуса.