Профессора СВФУ стали лауреатами государственной премии имени Гаврила Чиряева

Ученые Технического института филиала СВФУ Валерий Имаев и Николай Гриб стали лауреатами Государственной премии имени Гаврила Чиряева в области науки и техники за научно-исследовательскую работу «Карта сейсмотектоники Восточной Сибири».

Исследовательский труд ученых представляет собой карту с точным обозначением границ и зон распространения сейсмических волн. Карта указывает, на каком расстоянии от эпицентра будут передаваться толчки и какой они силы в каждом отдельном регионе. Директор Технического института СВФУ Сергей Павлов подчеркивает, что масштаб, который охватывает данная работа, актуален для всего Дальневосточного федерального округа и прилегающих территорий. «Рад, что на республиканском уровне отмечен труд наших коллег. Несомненно, это заслуженная награда, результат их десятилетних трудов и изысканий», – делится директор.

Электронный вариант размещен в интернете в открытом доступе. Исполнителями кроме сотрудников федерального университета являются сотрудники Института земной коры СО РАН в Иркутске и Института алмаза и благородных металлов СО РАН. «Карта представляет огромный интерес, как в социально-экономическом и научном плане, так и в отношении государственной безопасности и сферы строительства и промышленности России», – отмечает Сергей Павлов.

Государственная премия РС (Я) имени Гаврила Чиряева присваивается в соответствии с Указом Главы республики от 8 сентября 2015 года. № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)».