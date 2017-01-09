Проекты конференции «Шаг в будущее» оценят около 300 экспертов СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет сегодня, 9 января, принял более 1000 юных исследователей – участников XXI научно-практической конференции «Шаг в будущее». Авторы лучших идей будут отобраны для участия в международном российско-индийском проекте, а также на Всемирных интеллектуальных играх в 2018 году, подчеркнул ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов.

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров пожелал участникам конференции быть любопытными и настойчивыми в достижении результатов исследований. «Настойчивость и упрямство – это залог успеха. Многие научные открытия совершаются не только благодаря запланированным действиям, но и любопытству, которое дает неожиданные результаты. Исследовательская работа детей в Якутии получает поддержку, и очередной вершиной станет проведение Всемирных интеллектуальных игр в 2018 году», – отметил он.

Экспертами в 29 секциях выступят аспиранты, преподаватели и профессора федерального университета. Проректор СВФУ по научно-исследовательской деятельности и естественно-математическому направлению Константин Кривошапкин подчеркнул, что «Шаг в будущее» готовит кадры для якутской науки. «Уверен, что среди участников есть будущие поколения профессоров и преподавателей университета. Многие выпускники программы сами выступают экспертами», – сказал проректор.

Руководитель Малой академии наук Василий Павлов призвал молодых исследователей совершенствовать знание иностранных языков. «Завтра участники конференции представят свои проекты на английском языке. Наука – это международный феномен, поэтому учащимся уже сейчас нужно работать над этим», – посоветовал ученый. Он отметил, что Малая академия наук готовит совместный проект с юными исследователями Индии, также в мае 2017 года в Якутске пройдет Азиатская олимпиада по физике, летом – международная исследовательская школа.

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