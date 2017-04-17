Почта России учит школьников составлению писем

В Среднеленском почтамте провели урок письма для учеников средней школы №33. Школьникам было предложено написать сочинение в форме письма по одиннадцати темам, посвященным стране, экологии, истории.

Школьники проходят обучение по профориентационному проекту якутского филиала Почты России. По окончании учебного года ученики сдают экзамены и получают справку о прохождении обучения по специальности «Оператор почтовой связи третьего класса».

Мастер производственного обучения Татьяна Васильева рассказала школьникам о конкурсе «Лучший урок письма». В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма. Кроме того, в конкурсе также есть номинация для учителей, предложенная совместно с редакцией «Учительской газеты», на лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Лучшие работы регионального этапа конкурса будут отмечены дипломами и специальными призами. Победители станут участниками финального этапа XV всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017».

Конкурсные работы необходимо направлять по адресу: ул. Дзержинского, 4 – 309, г.Якутск, 677000. На конверте необходимо сделать пометку «Лучший урок письма», сообщают в пресс-службе Почты России.