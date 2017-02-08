Открытое родительское собрание: Научите нас азам закона!

В рамках февральского совещания работников образования и науки 7 февраля состоялось открытое родительское собрание. Тема родительского собрания выбрана весьма актуальная — правовая грамотность родителей. Ведь знание основы законодательства разрешает многие вопросы, препятствует возникновению многих проблем. Модераторами открытого родительского собрания выступили председатель Конституционного суда республики Александр Ким-Кимэн, начальник отдела воспитания, дополнительного и специального образования министерства образования и науки Ольга Яшина.

Участники собрания обсудили вопросы ликвидации правовой безграмотности в школах, не только у детей, но и у родителей. «Мы должны консолидировать свои усилия. Должны создать условия, чтобы школьники и их родители изучали Российское законодательство, знали свои права и обязанности, чтобы были законопослушными гражданами общества», — отметил Александр Ким-Кимэн.

В этом направлении в республике успешно работает Ассоциация молодых юристов. Член ассоциации Нарыйа Березкина рассказала, что они активно сотрудничают со школами столицы и близлежащих улусов, постоянно проводят элективный курс под названием «Знать и соблюдать законы страны». Молодые юристы разработали сайт, где на доступном языке изложены содержания законов.

На родительском собрании опытом своей работы, а вернее, жизни поделилась председатель Ассоциации приемных семей Надежда Корякина. Она призвала родителей знать основы законодательства, чтобы защитить свою семью, знать свои права и обязанности. Она отметила, что многие семьи не знают даже своих прав, поэтому вопрос обучения правовой грамотности крайне необходим.

Участники родительского собрания получили много полезной информации, доступы на нужные сайты, необходимые методические пособия. Интерес родителей к данной теме свидетельствует о необходимости организации регулярного обучения правовой грамотности, как основа формирования ответственности родителей.