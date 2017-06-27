Определены победители выставки изобретателей Sakha Innovation-2017

В рамках 20-го национального праздника «Ысыах Туймаады» состоялась пятая республиканская выставка Sakha Innovation-2017, где были определены победители-изобретатели.

Выставка Sakha Innovation была посвящена Дню и изобретателя и рационализатора РФ и продемонстрировала новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики. В этот праздничный день выставку под открытым небом посетило большое количество гостей.

На выставке изобретатели удивили разнообразными предложениями: сшитые из спецткани ураса и автоодеяла; мобильный санузел, решающий проблему благоустройства сельских домов; туристический портал, объединяющий тур-предложения по всей Якутии; мобильное предложение «Олонхо», основанное на эпосах и мифах Якутии; умный дом – автономное универсальное Wi-Fi-реле, управляющая нагрузками: приборами отопления, вентиляции, водопровода, освещения и распознающая протечки и дым.

Открытие выставки Sakha Innovation началось с традиционного обряда алгыс-благословения и приветствия официальных лиц. На трех языках поприветствовал участников и многонациональных гостей республиканской выставки министр инвестиционного развития Антон Сафронов: «Хочу поздравить от лица министерства с национальным праздником Ысыах. Сегодня на этой площадке собрались якутские изобретатели и инноваторы, резиденты технопарка «Якутия» со своими разработками. Отрадно, что благодаря деятельности наших изобретателей и инноваторов республика выходит на мировой рынок!».

От лица организаторов мероприятия также выступил директор Технопарка «Якутия» Анатолий Семенов: «Наша инновационная экосистема это итог взаимодействия власти и институтов бизнес развития. Я благодарен нашим партнерам, которые ежегодно содействуют в проведении выставки. Это наша общая цель и задача, чтобы наши инноваторы не просто изобретали, а зарабатывали на этом деньги, добивались своих целей и распространяли свои идеи по всему миру».

В состав экспертного жюри конкурса-выставки вошли: руководитель группы программы «Умник», Фонда содействия инновациям Антон Сорокин, руководитель компании EnCata Олег Кондрашов, заместитель директора Технопарка «Якутия» Роман Оконешников, заместитель генерального директора Венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов, директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасий Винокуров, представитель Академии наук РС(Я) Александр Саломатов.

Жюри ознакомилось с представленными проектами, каждый участник презентовал изобретение и отвечал на вопросы экспертов. На торжественной церемонии закрытия были объявлены и награждены ценными призами победители и номинанты республиканской выставки «Sakha Innovation-2017»:

Гран-При – ООО «Криопротект» – проект «Создание средства защиты кожи от холодового повреждения» (в состав средства входят соединения, продуцируемые холодоустойчивыми насекомыми Якутии);

Диплом 1 степени – ООО «Анвол» – проект «Уличный Free Wi-Fi» (направленный LTE усилитель);

Диплом 2 степени – ООО «МИП Автономные технологии» – проект «Автономная поломоечная машина «VЕDROID» (промышленный робот мойщик-пылесос автономно проводит уборку помещения и возвращается на базовую станцию для восполнения моющих жидкостей и подзарядки);

Диплом 3 степени – ООО «Прайсбокс» – проект «Мобильное приложение PRICEBOX» (единый сервис доставки товаров с магазинов города на основе мобильного приложения);

Номинация «Лучшее оформление экспозиции» – ООО «Эксперт Биометрия» – проект «Биометрическое информирование системы контроля управления доступом» (Сканер отпечатков пальцев для предприятий, банков, школ и организаций с ограниченным доступом);

Номинация «Юный изобретатель» – Айан Алексеев, ученик 7 класса Саха политехнического лицея «Школы бизнес предпринимательства», кружок «Аэрокосмология»;

Номинация «Приз зрительских симпатий» – учащиеся Саха политехнического лицея «Школы бизнес предпринимательства» Яна Яковлева и Айсен Новгородов, представили проекты по ювелирному и столярному делу.

Экспертная комиссия также рекомендовала к участию в выставке московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» компанию «Криопротект».

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