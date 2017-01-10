Олимпиады на базе СВФУ позволят абитуриентам получить бонусы при поступлении в вузы

Эксперты факультета довузовского образования и профориентации СВФУ рассказали участникам XXI республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее» и их руководителям об интеллектуальных конкурсах и олимпиадах для школьников, проводимых на базе федерального университета. Сегодня, 10 января, в вузе подведут итоги конкурса юных исследователей.

Ученики городских школ имеют больше возможностей участвовать в проектах ФДОП, считает главный специалист центра взаимодействия с образовательными учреждениями факультета Аксинья Обутова.

«Мы проводим профессорскую школу, где ученые федерального университета читают публичные лекции для школьников. Это помогает детям определить, какие научные сферы им интересны, где они хотели бы себя реализовать», – рассказала она.

Специалист факультета рекомендовала учителям школ Якутии ознакомиться с темами Профессорской школы СВФУ и составить заявки для проведения выездных лекций. Также она сообщила, что возможно проведение выездных занятий школы олимпиад для подготовки одаренных школьников.

Старшеклассникам рассказали об олимпиадах из перечня Российского совета олимпиад школьников, проводимых СВФУ совместно с другими государственными вузами и Северо-Восточной олимпиаде школьников, первый этап которой завершился в 2016 году. Второй этап испытаний начнется 5 февраля и продлится до 12 марта.

Специалист факультета отметила бонусы олимпиад, проводимых факультетом довузовского образования и профориентации.

«В школах проводится множество платных федеральных олимпиад, результаты которых, по сути, бесполезны. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться списка, рекомендуемого нашими специалистами. Именно эти олимпиады помогут победителям поступить без вступительных испытаний или получить дополнительные баллы при поступлении в вуз», – пояснила Аксинья Обутова.