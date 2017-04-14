Обладатель золотой медали РАН Роман Десяткин: Я счастлив, что связал свою судьбу с наукой

За цикл работ по изучению почв и аласных экосистем якутский ученый Роман Десяткин удостоился золотой медали РАН имени Василия Докучаева. Сегодня, 14 апреля, доктор биологических наук показал награду общественности и поблагодарил всех, кто помогал в труде.

Медаль была присуждена главному научному сотруднику Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Роману Десяткину в марте прошлого года. Вручили ее только недавно, во время общего собрания Российской академии наук в Москве. Выдающийся исследователь, доктор биологических наук получил золотую медаль 22-м в России.

«Эта медаль, безусловно, заслуга Института биологических проблем, отдела, которым руководит Роман Васильевич. Поддержку оказали и Якутский научный центр, и его коллеги из Московского государственного университета. Это результат каждодневного, многолетнего, упорного труда», — отметил председатель Якутского научного центра СО РАН Михаил Лебедев.

«В Якутске в 50 годы прошлого столетия сформировалась научная школа почвоведов под руководством Василия Зольникова. О Романе Десяткине, как об ученом, я впервые услышал из выступления Дмитрия Саввинова. Многие ученые на защите докторской также отметили, что у Романа Васильевича глубокое исследование. Основная его книга – диссертация, в которой он дает обобщение по аласным экосистемам», — поделился советник и член-корреспондент Российской академии наук, профессор СВФУ им. М.К. Аммосова Леонид Соломонов.

Результаты работ на практике используются при строительстве, деятельности сельского хозяйства. По словам Десяткина, почва – регулятор всех процессов. «В условиях северной уязвимой природы, состояние почвы изменяется. Наши рекомендации используются при строительстве различных объектов. В советское время к нам, например, часто обращалось министерство сельского хозяйства», — подчеркнул ученый.

Роман Десяткин поблагодарил всех, кто оказывал ему содействие и поддержку. «Без постоянного внимания выдающихся ученых, которые работали в Арктике, мои труды были бы не столь значимы. Низкий поклон всем тем, кто помог мне оставить след в науке. Также выражаю благодарность своим школьным учителям, преподавателям Якутского государственного университета», — сказал он.

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Золотую медаль Российской академии наук имени Василия Докучаева вручают раз в пять лет за выдающиеся научные работы и открытия в области почвоведения. Впервые ею наградили в 1947 году.

Онлайн-трансляция: Вручение золотой медали РАН доктору Роману Десяткину