Нулевой цикл строительства школы №35 планируется завершить в начале февраля

Глава города Айсен Николаев в ходе традиционного субботнего объезда 14 января посетил общеобразовательные учреждения столицы и ознакомился с ходом строительства школы №35.

Первым пунктом объезда стало здание Технического лицея Н.А. Алексеевой, расположенное по ул. Кирова, 15. В бывшем здании министерства финансов республики на сегодняшний день, помимо Технического лицея, расположены Музей достижений школьников и помещение, отведенное для структурных подразделений министерства здравоохранения. В той части здания, которое относится к структуре минздрава республики, на днях произошло обрушение перегородки из-за некачественной перепланировки здания, проведенной без согласования и разрешения контролирующих органов. В Техническом лицее с 5 по 11 классы обучается 210 детей, которые из-за сложившейся ситуации вынуждены проходить дистанционное обучение.

Ознакомившись с техническим состоянием здания в целях безопасности жизни и здоровья учащихся и педагогического коллектива, руководством города было принято решение в кратчайшие сроки отработать вопрос по организации учебного процесса в другом здании. В последующем Технический лицей Алексеевой будет располагаться в бывшем здании ОАО «Сахагипрозем», которое было выкуплено и реконструировано за счет средств республиканского и городского бюджетов. Сейчас в этом здании обучается СОШ №25.

Далее глава города посетил территорию застройки школы №35 в 23 квартале. Строительство школы было возобновлено в конце прошлого года. Сейчас здесь расчищена территория свайного поля и ведется активная работа по установке свай. Нулевой цикл строительства школы планируется завершить в начале февраля. К этому времени будет получено заключение государственной экспертизы, после чего будет объявлен конкурс на дальнейшее строительство.

В школе №25 Айсен Николаев ознакомился с ходом работ по реконструкции капитальных строений, расположенных во дворе школы, которые ранее использовались как теплые гаражные и складские помещения. После реконструкции руководство школы планирует здесь разместить мастерские. В дальнейших планах у общеобразовательного учреждения создание школьного технопарка.

Последним пунктом объезда стало посещение нового современного здания школы №18 в поселке Геологов Сайсарского округа. Строительство трехэтажного здания школы полностью завершено, сейчас ведутся работы по установке оборудования столовой и пищеблока, сборке спортивного инвентаря и школьной мебели, а также уборке учебных классов и пришкольной территории.

В новом современном здании школы, помимо учебных кабинетов, имеются лаборантские, медицинский кабинет, актовый зал с эстрадой, спортивный зал, кабинет психолога, столовая, учебные кабинеты для обучения искусству и музыке. На территории школы будут расположены баскетбольные и волейбольные площадки, а также площадка для спортивных занятий.