Начала работу X Международная исследовательская школа

На базе Малой академии наук в селе Октемцы стартовала X Международная исследовательская школа. Для участия в школе приехали учащиеся в возрасте 15-16 лет из регионов России и других стран.

Организаторами являются министерство образования и науки Якутии, Малая академия наук, движение творческих педагогов «Исследователь» MILSET-Vostok, Октемский научно-образовательный центр.

Дети будут заниматься созданием полезных, практически направленных научных экспресс-проектов. География участников обширная: Россия, Сербия, Китай, Таиланд, Филиппины, Мексика, Дания, Белоруссия, Казахстан, Словения.

В рамках школы участники делятся на исследовательские группы (экспресс-проекты). За небольшой срок ребята осваивают стадии научно-исследовательского процесса: постановка целей и задач, выдвижение гипотезы, выбор методов, эксперимент, формулирование выводов. Защита результатов проходит перед экспертной комиссией. Рабочий язык – английский.

В качестве руководителей экспресс-проектов выступают молодые ученые из российских и зарубежных вузов. Они являются тьюторами, направляя и поддерживая исследовательскую инициативу младших коллег.

Тематика экспресс-проектов: «Этапы восстановления растительного покрова в лесах Центральной Якутии после пожаров», «Voxophone: вокальный синтезатор», «Мерзлота и северные экосистемы», «В поисках мамонта», «Физический анализ хаотических и динамических систем с использованием вычислительных методов», «Музыка и сон. На волнах мозговых волн», «Выделение эфирных масел из растений и их применение для получения натуральных духов», «Человеческое восприятие против машинного», «Мамо-Бот», «Разработка электромиографического протеза кисти», «Путешествующий город», «Мышление человека».

В рамках школы пройдет ряд семинаров и лекций по актуальным проблемам современной науки, а также англо-медийная школа для старшеклассников.

Подробнее о ходе работы школы можно прочитать на сайте физико-математического форума «Ленский край».