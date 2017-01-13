Минобрнауки России профинансирует вузы, отвечающие критериям эффективности

Федеральное министерство образования и науки адресно поддержит эффективные вузы России. Финансирование будет направлено учебным заведениям, отвечающим трем группам критериев: привлекающим средства из конкурсных источников, достигшим максимальной динамики эффективности, имеющим патенты и публикации, передает ТАСС.

В январе 2017 года министерство перераспределит государственное задание для вузов – поддержка будет предусмотрена самым результативным учебным заведениям, рассказал ТАСС и.о. директора департамента науки и технологий Сергей Матвеев.

Для оценки эффективности ведомство предложило три критерия: впервые университеты и институты оценят по динамике результативности – вузы, добившиеся максимального роста, получат дополнительные средства. Одним из показателей будет способность привлекать финансирование из конкурсных источников. «Не важно, какие именно источники – хоздоговора с предприятиями и организациями или гранты фондов – главное, чтобы было привлечено бюджетное финансирование. Чем больше у вуза денег из конкурсных источников, тем больше мы ему даем ресурсов в базовом государственном задании. Потому что мы понимаем, что на каждый рубль он сделает научный задел и будет работать дальше, расширять научный коллектив», – разъяснил глава департамента. Третьим критерием станет наличие патентов или публикаций у научных работников.

Сергей Матвеев отметил, что за восемь лет вузовская наука получила значительное развитие, ее основным преимуществом стало большое количество молодых исследователей – до 60% общего количества сотрудников. «Это точка воспроизведения молодых ученых, инженеров и технологических предпринимателей», – прокомментировал он.