Минобрнауки 8 февраля проведет единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

Автор -
13

В Якутии 8 февраля для выпускников, родителей (законных представителей), заинтересованных лиц будет проведен Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. В этот день родители могут сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Им будет предоставлена возможность пройти через все процедуры ЕГЭ. Приобретенный опыт поможет родителям оказать необходимую поддержку своим детям-выпускникам.

На пресс-конференции и на республиканском родительском собрании в режиме чат-конференции расскажут об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работах (ВПР), Национальных исследованиях качества образования (НИКО). Сотрудники Центра мониторинга качества образования окажут индивидуальные очные консультации выпускникам и их родителям по интересующим их вопросам.

Адрес для участия в родительском собрании в mIRC (ссылка для скачивания- http://www.mirc.com/get.html): сервер- irc.ykt.ru, порт-6669, каналы для подключения к чату

  •  по вопросам ЕГЭ: #cmko_ege;
  •  по вопросам ОГЭ: #cmko_oge;
  •  по вопросам ВПР и НИКО- #cmko_vpr_niko.

Контактный номер по вопросу технического сопровождения участия в чат-конференции: (84112) 42-10-12 — Дмитрий.

По всем остальным вопросам участия в мероприятиях Единого информационного дня можно обращаться по номеру 42-10-46.

Место проведения: г. Якутск, пр.Ленина, дом 3 — ГБУ «Центр мониторинга качества образования».

Программа:

Мероприятие

Время

Место проведения

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями»

10.00. -11.00.

Кабинет №115

Пресс-конференция

11.15.-12.30.

Кабинет №209

Республиканское родительское собрание по вопросам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР, НИКО (в режиме чат-конференции)

14.30.-16.00.

Кабинет №101

Работа общественных приемных по вопросам участия, организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ, ВПР

16.30.-18.00.

Кабинет №115

0
0

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫЕЩЕ ОТ АВТОРА