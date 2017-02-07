Минобрнауки 8 февраля проведет единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

В Якутии 8 февраля для выпускников, родителей (законных представителей), заинтересованных лиц будет проведен Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. В этот день родители могут сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Им будет предоставлена возможность пройти через все процедуры ЕГЭ. Приобретенный опыт поможет родителям оказать необходимую поддержку своим детям-выпускникам.
На пресс-конференции и на республиканском родительском собрании в режиме чат-конференции расскажут об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работах (ВПР), Национальных исследованиях качества образования (НИКО). Сотрудники Центра мониторинга качества образования окажут индивидуальные очные консультации выпускникам и их родителям по интересующим их вопросам.
Адрес для участия в родительском собрании в mIRC (ссылка для скачивания- http://www.mirc.com/get.html): сервер- irc.ykt.ru, порт-6669, каналы для подключения к чату
- по вопросам ЕГЭ: #cmko_ege;
- по вопросам ОГЭ: #cmko_oge;
- по вопросам ВПР и НИКО- #cmko_vpr_niko.
Контактный номер по вопросу технического сопровождения участия в чат-конференции: (84112) 42-10-12 — Дмитрий.
По всем остальным вопросам участия в мероприятиях Единого информационного дня можно обращаться по номеру 42-10-46.
Место проведения: г. Якутск, пр.Ленина, дом 3 — ГБУ «Центр мониторинга качества образования».
Программа:
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Мероприятие
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Время
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Место проведения
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Акция «День сдачи ЕГЭ родителями»
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10.00. -11.00.
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Кабинет №115
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Пресс-конференци
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11.15.-12.30.
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Кабинет №209
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Республиканское родительское собрание по вопросам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР, НИКО (в режиме чат-конференции)
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14.30.-16.00.
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Кабинет №101
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Работа общественных приемных по вопросам участия, организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ, ВПР
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16.30.-18.00.
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Кабинет №115