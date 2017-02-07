Минобрнауки 8 февраля проведет единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ

В Якутии 8 февраля для выпускников, родителей (законных представителей), заинтересованных лиц будет проведен Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. В этот день родители могут сдать пробный ЕГЭ по русскому языку. Им будет предоставлена возможность пройти через все процедуры ЕГЭ. Приобретенный опыт поможет родителям оказать необходимую поддержку своим детям-выпускникам.

На пресс-конференции и на республиканском родительском собрании в режиме чат-конференции расскажут об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных работах (ВПР), Национальных исследованиях качества образования (НИКО). Сотрудники Центра мониторинга качества образования окажут индивидуальные очные консультации выпускникам и их родителям по интересующим их вопросам.

Адрес для участия в родительском собрании в mIRC (ссылка для скачивания- http://www.mirc.com/get.html): сервер- irc.ykt.ru, порт-6669, каналы для подключения к чату

по вопросам ЕГЭ: #cmko_ege;

по вопросам ОГЭ: #cmko_oge;

по вопросам ВПР и НИКО- #cmko_vpr_niko.

Контактный номер по вопросу технического сопровождения участия в чат-конференции: (84112) 42-10-12 — Дмитрий.

По всем остальным вопросам участия в мероприятиях Единого информационного дня можно обращаться по номеру 42-10-46.

Место проведения: г. Якутск, пр.Ленина, дом 3 — ГБУ «Центр мониторинга качества образования».

Программа:

Мероприятие Время Место проведения Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» 10.00. -11.00. Кабинет №115 Пресс-конференци я 11.15.-12.30. Кабинет №209 Республиканское родительское собрание по вопросам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР, НИКО (в режиме чат-конференции) 14.30.-16.00. Кабинет №101 Работа общественных приемных по вопросам участия, организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 16.30.-18.00. Кабинет №115